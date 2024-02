Rafa Kalimann - Larissa Herbas / Agência O DIA

Rafa KalimannLarissa Herbas / Agência O DIA

Publicado 12/02/2024 01:58 | Atualizado 12/02/2024 02:00

Rio - Rafa Kalimann assistiu aos primeiros desfiles do Grupo Especial em um camarote da Marquês de Sapucaí. Musa da Imperatriz Leopoldinense, última escola a cruzar a Passarela do Samba, na madrugada desta segunda-feira (12), a atriz comentou a a expectativa para sua estreia no posto.

fotogaleria

"Estou ansiosa, até sem voz", afirmou ela, que pedirá proteção antes do desfile. "Vou orar. Acho que a oração faz parte de tudo".

A atriz, que está no elenco de "Família é Tudo", da TV Globo, ainda revelou o que comeu, neste domingo, para conseguir ficar com a energia lá em cima durante o desfile. "Comi de tudo um pouco. Já comi cachorro-quente, sopa de batata baroa. Me deram a dica que tem que comer carboidrato, mas não comi muito sal pra não dar sede na hora".

Após o desfile, Rafa entrega que vai para casa descansar. "Amanhã venho curtir mais", comentou ela, que está solteira. Neste ano, a Imperatriz busca o bicampeonato com o enredo "Com a sorte virada pra lua, segundo o testamento da cigana Esmeralda", desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Viera.