Casal Renato e Márcia Lage curtem primeiro dia de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial - Raphael Perucci / Agência O Dia

Rio - Considerado um dos maiores nomes da história da Sapucaí, Renato Lage, de 74 anos, marcou presença na primeira noite de desfiles do Grupo Especial, neste domingo (11), no Sambódromo. Sem escola depois de 46 anos consecutivos de atuação no Carnaval, o ex-carnavalesco da Portela disse estar 'tranquilo' e afirmou que pretende voltar com tudo em 2025.



"Foi um ano sabático. Serviu para poder acompanhar tudo com mais calma, sem pressão. Vim prestigiar o trabalho dos amigos e ver os desfiles por um outro ângulo, como espectador. Nem lembro a última vez que fiz isso", contou.



Ao falar sobre o próximo Carnaval, o veterano, que assistiu às apresentações na pista, disse que quer voltar a defender as cores de alguma agremiação. "Já estão rolando alguns contatos preliminares, mas nada certo ainda. Tomara que tudo se ajeite. Mas isso é coisa para depois desse desfile", revelou Lage, sem dar pista da origem do convite.



Acompanhado da mulher, a carnavalesca Marcia Lage, ele falou, ainda, sobre a saída da Portela, em 2023, e afirmou que não guarda mágoas, apesar da décima colocação justamente no ano do centenário da agremiação.

"Infelizmente algumas coisas não deram muito certo, mas tenho orgulho da história que construímos na Portela. Foram três carnavais", completou o artista.



Com passagens importantes, também, por Unidos da Tijuca, Império Serrano, Mocidade e Salgueiro, o carnavalesco possui três títulos no Grupo Especial, dois pela Mocidade (1990, 1991) e Salgueiro (2009).