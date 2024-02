Sabrina Sato - Fernando Thomaz / Divulgação

12/02/2024

Rio - Após desfilar na Gaviões da Fiel, em São Paulo, Sabrina Sato marcou presença no camarote N1, na Marquês de Sapucaí, onde é musa, na madrugada desta segunda-feira (12). A apresentadora de 43 anos falou sobre a rotina intensa nesta época do ano e disse que tudo valia a pena.

"Cheguei em casa às 6h da manhã, tomei banho, fiz mala, peguei minha filha e viemos para o Rio de Janeiro. Estou virada. Mas é carnaval, carnaval vale", comenta a apresentadora, que revela o segredo para aguentar a maratona carnavalesca. "Eu não sei. Acho que fogo no rabo mesmo (risos). Não sei o que acontece", disparou.

Rainha de bateria da Vila Isabel, que apresentará na Sapucaí o enredo "Gbala - Viagem ao Templo da Criação", no segundo dia de desfiles do grupo especial, não está preocupada com a dieta. "Comi massa, arroz com salmão, salada. Comi tapioca, ovo, suco. Tudo. Vou beber ainda hoje", declarou.

Questionada sobre Zoe, Sabrina diz que a filha não curte muito o agito da folia. "A Zoe tem uma sensibilidade com ouvido, ela reclama. Ela vai na Vila comigo e, quando ela vai, tem que ficar num lugar com mais silêncio", explicou.