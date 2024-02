Sabrina Sato - Leo Franco/Agnews

Publicado 11/02/2024 07:24

Rio - Sabrina Sato desfilou na madrugada deste domingo (11), no segundo dia de desfiles do carnaval paulista, representando a Gaviões da Fiel , onde é rainha de bateria há 20 anos. No Rio de Janeiro, ela desfila pela Vila Isabel, no mesmo posto.

Para a Gaviões da Fiel, a apresentadora trouxe por meio de sua fantasia, idealizada por Henrique Filho, uma mensagem sobre a conexão da ciência com a beleza da natureza. "O DNA carrega todas as nossas informações e a nossa história. E no meu DNA tem muita alegria e o amor pelo Carnaval!", disse Sabrina.

Com samba-enredo intitulado "Vou te levar pro infinito", a Gaviões da Fiel embarcou em uma viagem lúdica sobre o tempo, espaço, física, razão, realidade e infinito.