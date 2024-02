Neste ano, Anitta escolheu homenagear as escolas de samba cariocas em seus shows de Carnaval - Divulgação / Fred Othero

Publicado 11/02/2024 07:12

Rio - Após rodar o Brasil com seus "Ensaios", Anitta segue com sua maratona de Carnaval. No sábado das campeãs, a cantora vai se dividir entre seu bloco de rua, show na Sapucaí em homenagem aos 40 anos de Sambódromo e da Liesa, além de se apresentar em um camarote. Para o DIA, a poderosa reflete sobre vida pessoal, conta sobre os próximos projetos e revela como mantém energia para aguentar a rotina intensa.

"Olha, não é fácil, mas eu amo cada segundo das temporadas de Carnaval. Tenho uma equipe maravilhosa que me apoia para fazer isso acontecer e a energia do público também acaba contagiando a gente. No fim, tudo vale a pena", diz.

No Carnaval deste ano, a cantora escolheu as escolas de samba como tema dos seus "Ensaios da Anitta", que rodaram o Brasil fazendo um aquecimento da folia. "Essa foi mais uma forma que encontrei de exaltar a cultura do meu país. O Carnaval das escolas de samba é um movimento muito rico, cultural... E, artisticamente, exaltar isso para o meu público está sendo uma delícia e uma honra", relata.

Em cada show, Anitta usou uma fantasia que representava uma agremiação carioca. Sobre seu figurino preferido, a artista revela: "O look em homenagem à Grande Rio, representando Exu, teve um gostinho muito especial, pela carga espiritual desse enredo. E amei também o da Gaviões de Fiel".

Desfile na Sapucaí

No próximo sábado (17), Anitta vai abrir o desfile das campeãs com um show — que também vai contar com a participação de outros artistas — para celebrar os 40 anos da Liesa e do Sambódromo. A artista, então, conta como surgiu a ideia da homenagem.

"Na verdade foi um convite maravilhoso, feito pela própria Liesa, exatamente por causa do tema do meu Carnaval esse ano. Tem tudo a ver, né? Vai ser um desfile em comemoração aos 40 anos da Marquês de Sapucaí. Estou muito animada", afirma. E para quem quiser spoilers da festa, Anitta avisa: "Para não estragar a surpresa, está tudo sendo preparado a sete chaves. Mas já adianto que será lindo e emocionante".

Uma Anitta mais reservada

Vivendo uma nova fase em sua vida, Anitta diz que agora pretende manter seus assuntos pessoais, como seus relacionamentos, de forma mais reservada. A artista, então, explica o que a fez mudar. "Foi um processo que veio com o amadurecimento, de um desejo de ter mais calma e leveza em todas as esferas da minha vida", conta.

Sobre as disputas no mundo da música, a poderosa opina: "Acredito, sim, em um mercado que seja mais aberto e democrático para todos. Tem lugar pra todo mundo na arte".

Com uma carreira consolidada no Brasil e internacionalmente, alcançando o topo das paradas musicais e colecionando prêmios, Anitta reflete sobre suas conquistas e sobre o que deseja daqui para frente. "Meu desejo é apenas seguir nesse caminho em que já estou, trabalhando pelo prazer de fazer música e também me aventurando em outras frentes, como a atuação. Tem sido incrível trabalhar nesse clima menos intenso", diz.

E ainda tem coisa nova chegando por aí! Sobre os próximos projetos, ela afirma: "Muito em breve estarei lançando meu próximo álbum, que se chama 'Funk Generation'. Ele celebra os sons do funk carioca que me inspiraram a ser artista".