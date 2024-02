Thaynara OG estará no desfile da Mangueira em homenagem a Alcione - @falaidigao

Publicado 11/02/2024 07:22

Rio - A Estação Primeira de Mangueira promete emocionar a Marquês de Sapucaí com o enredo "A Negra Voz do Amanhã", em homenagem a cantora Alcione, na segunda-feira de Carnaval. Conterrânea da Marrom, a influenciadora Thaynara OG comemora o convite para participar do desfile da verde e rosa.

"A Alcione é uma das mulheres e personalidades que mais me inspiram e que admiro, a sua grandiosidade no Brasil e principalmente no nosso Estado é enorme. É muito lindo e importante a Mangueira fazer um desfile para homenagear uma pessoa tão simbólica para o Carnaval. Estou muito contente e honrada em poder fazer parte desse momento e homenagear a Marrom", diz Thay, que tem uma relação de gratidão com Alcione.

"A Alcione, minha conterrânea, sempre me deu muita força para criar e continuar realizando o São João da

Thay. Tenho muito carinho por ela e acredito que seja recíproco", diz a influenciadora, que assim como a veterana se tornou referência quando se fala no Maranhão.

Preparação

Para fazer bonito na Avenida, Thaynara começou a fazer aulas de samba e intensificou a rotina de exercícios. "Desfilar pela Mangueira fez eu mudar a minha rotina de exercícios e alimentação. Estou focada nos exercícios para ter condicionamento físico para atravessar a avenida. O primeiro convite para desfilar pela Mangueira foi ano passado, mas a princípio eu estaria no carro alegórico... Esse ano, quando eles convidaram para vir no chão como musa, neguei de primeira por achar que não seria capaz, mas minha equipe e minha família me incentivaram", revela a maranhense.

"A partir disso, foquei na academia, alimentação e nas aulas de samba, teve até um dia que não tive tempo de ir à academia durante o dia e fiz os exercícios de madrugada no quarto do hotel, mas não deixei de fazer", completa.

E tanto empenho deu resultado! Thay conta que já se sente segura e com o condicionamento físico necessário para cruzar a Marquês de Sapucaí e contribuir com a escola. "Apesar de bater um nervoso, me sinto pronta! Realizamos o ensaio técnico na semana passada e percebi o quanto me desenvolvi nas aulas de samba e como meu condicionamento está bom. Venho dando o meu melhor para entregar na avenida uma participação no nível da Mangueira", garante a influenciadora, que estará na ala que homenageia a música "Meu Vício é Você".

"Estarei desfilando em uma categoria que homenageia a música 'Meu vício é você'. A minha fantasia faz alusão a essa música, então tem muitos símbolos de vícios que as pessoas desenvolvem, como em jogo, álcool e cigarro", entrega.

Foliona

Além de desfilar pela Mangueira, Thay também vai curtir o Carnaval de Salvador e Pernambuco. "Gosto de cair na folia e aproveitar o Carnaval não importa onde for. Esse ano estou passando em Salvador, vou também para Pernambuco e depois vou desfilar e aproveitar no Rio de Janeiro. Amo curtir os trios elétricos dos meus amigos e dos artistas que sou fã, é uma época muito especial pra mim", finaliza.