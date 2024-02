Na foto, Cacau vestindo uma fantasia que representa todas as mulheres yanomanis - Thalita Queiroz/Agência O Dia

Publicado 12/02/2024 01:34 | Atualizado 12/02/2024 01:43

Rio - Cacau Protássio se emocionou ao falar sobre a primeira vez que desfilou como musa do Salgueiro. Vestindo uma fantasia que representa todas as mulheres yanomanis, a atriz disse que realizou um sonho de adolescente. "Eu desfilo na escola desde os 16 anos, mas essa é a primeira vez que eu estou vindo como musa. Eu estou vivendo um sonho", comemorou ela, na madrugada desta segunda-feira (12).



A sobrinha da atriz, Ana Flávia também está desfilando pela primeira vez como musa da vermelho e branca. "Cria" da comunidade, a menina realizou o sonho da tia.



"Estou muito emocionada, que momento especial. O fato da minha sobrinha estar desfilando também é muito lindo para mim, ela é cria dessa comunidade", completou Cacau. Outro desafio enfrentado pela atriz é atravessar a Sapucaí de salto alto. Ela perdeu 27 Kg e, por isso, pôde usar o acessório.

No Carnaval de 2024, o Salgueiro contou com o enredo "Hutukara", de autoria do carnavalesco Edson Pereira. A escola falou sobre a mitologia Yanomami, defendendo a preservação dos povos originários e da Amazônia. A agremiação é a terceira a desfilar na segunda-feira de carnaval.

Cacau perdeu peso para realizar sonho

"Pra muitos pode parecer besteira, usar salto alto pra mim não estava sendo mais possível, entre outras coisas. Eu fui de 140 Kg para 113 Kg e ainda falta muito. Estar vivendo esse momento na minha vida é lindo de maravilhoso!", escreveu na legenda da publicação.