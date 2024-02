Emerson Dias é intérprete do Salgueiro e homenageou seu antigo companheiro Quinho, que morreu em janeiro - Beatriz Perez / Agência O Dia

Emerson Dias é intérprete do Salgueiro e homenageou seu antigo companheiro Quinho, que morreu em janeiroBeatriz Perez / Agência O Dia

Publicado 12/02/2024 01:21 | Atualizado 12/02/2024 01:26

Rio - O intérprete do Salgueiro, Emerson Dias, realizou homenagens ao eterno puxador da escola, Melquisedeque Marins Marques, o Quinho, que morreu no dia 3 de janeiro deste ano , durante o desfile do Salgueiro na madrugada desta segunda (12).

"Foi meu primeiro desfile sem ele fisicamente, mas espiritualmente, ele está sempre aqui do meu lado para mandar a energia dos povos originários", contou Emerson. O intérprete fez gritos de guerras eternizados por Quinho durante o desfile, como "Pimba, pimba" e "Ai que lindo, que lindo".

Melquisedeque Marques morreu aos 66 anos, no dia 3 de janeiro, quando deu entrada no Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador. Uma das maiores vozes do Carnaval carioca, Quinho lutava contra um câncer de próstata desde 2022.

Quinho começou no Carnaval no Bloco Boi da Freguesia e, em 1988, foi chamado para participar do carro de som de Aroldo Melodia, na União da Ilha do Governador, onde ficou até 1990. Em 1991, Quinho foi para o Salgueiro e começou a se destacar em 1993, com o samba "Peguei um ita no Norte". Em 1994, ele voltou para a União da Ilha.

Em sua carreira, o intérprete passou por agremiações como São Clemente, Acadêmicos do Grande Rio, Império da Tijuca e Acadêmicos de Santa Cruz. Em São Paulo, esteve na Rosas de Ouro, e em Porto Alegre, na Vila do IAPI. No entanto, sua maior conexão sempre foi com o Salgueiro.

Em 2009, Quinho levou a vermelho e branco da Tijuca à vitória com "Tambor", seu nono e último título. Ele passou mais um tempo afastado da escola e retornou ao Salgueiro em 2019, passando a dividir o carro de som com Emerson Dias.

Neste ano, o Salgueiro tem o objetivo de conscientizar o público sobre a importância dos povos originários e da preservação da Amazônia. A escola, que possui nove títulos e tem como rainha de bateria Viviane Araújo, exaltou a cultura do povo Yanomami. Terceira a desfilar, a escola apresentou o enredo "Hutukara", que significa "o céu original a partir do qual se formou a Terra".