Darlin Ferrattry, mãe de Lexa, não é mais rainha de bateria da Império Serrano - Reprodução

Publicado 01/03/2024 21:29

Rio - Darlin Ferrattry revelou, nesta sexta-feira (1º), que não é mais rainha de bateria da Império Serrano após quatro anos no cargo. Em seu story do Instagram, a influenciadora contou a novidade para seus seguidores e revelou o motivo de sua decisão.

"Passando aqui para contar uma novidade para vocês. Dizer que a rainha não está mais 'on' (risos). Meus Imperianos, minhas Imperianas, eu amo vocês. Foi lindo tudo o que a gente viveu, mas eu preciso dizer que a hora de eu dizer tchau (risos)", começou.

Em seguida, Darlin explicou o motivo de sua saída da escola de samba. "Porque eu sinto no fundo do meu coração que tudo o que eu tinha que fazer ali na frente da bateria do meu Império, eu fiz. Eu fui menina, fui mulher, eu fui companheira dos meus ritmistas, dos meus mestres de bateria, da minha comunidade, mas chegou a hora de dizer tchau mesmo, então, fiquem com Deus e que a nova rainha seja recebida com muito por todos vocês", disse.

No X, antigo Twitter, a Império Serrano também se manifestou sobre a novidade. "A família imperiana hoje agradece e se despede da rainha de bateria Darlin Ferrattry, que desde 2020 esteve à frente da Sinfônica do Samba e foi uma grande parceira da escola durante todo esse tempo", escreveu.



