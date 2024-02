Laíla - Reprodução / Facebook

Publicado 28/02/2024 19:15

Rio - A Beija-Flor de Nilópolis anunciou, nesta quarta-feira (28), que o enredo da escola para 2025 vai ser uma homenagem para Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, o Laíla, diretor de Carnaval que morreu em 2021 por complicações da covid. Em um vídeo publicado no Instagram da agremiação, o presidente Almir José dos Reis explicou o motivo da homenagem.

"Eu conversando com o patrono, entramos em um consenso com nosso Presidente de Honra, que está na hora de falar o enredo de um protagonismo preto, que é o Carnaval. E acho que não tem uma pessoa melhor sendo representante, para representar isso, do que um dos maiores sambistas que nós já tivemos na história, que é o Laíla", disse Almir José dos Reis, presidente da Beija-Flor.

Há mais de 50 anos no Carnaval, Laíla passou por escolas de samba tradicionais do Rio de Janeiro. Era carnavalesco, diretor de harmonia, produtor musical, cantor e compositor. Campeão 28 vezes, sendo 23 no Rio de Janeiro, era conhecido como "Dono da Harmonia". Nasceu e cresceu no Morro do Salgueiro e começou sua carreira na vermelho e branco. Em 1975, foi para a Beija-Flor junto com o carnavalesco Joãosinho Trinta. Também coordenou o carnaval na Unidos da Tijuca, Vila Isabel e Grande Rio. Voltou para a mais amada de Nilópolis em 1995, quando quando conquistou oito títulos, incluindo o tricampeonato nos anos de 2003, 2004 e 2005. Dois anos depois, conseguiu um bicampeonato em 2007 e 2008. Em 2018, após ser mais uma vez vitorioso na avenida, o ícone do carnaval deixou a azul e branco.