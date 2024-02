Michel Oliveira, Simone Sant?Ana, Shirleise Colins, Zé Carlos e Creck Oliveira formam a comissão de Harmonia - Reprodução / Instagram

Michel Oliveira, Simone Sant?Ana, Shirleise Colins, Zé Carlos e Creck Oliveira formam a comissão de HarmoniaReprodução / Instagram

Publicado 28/02/2024 11:50

Rio - A Beija-Flor de Nilópolis apresentou nesta terça-feira (27) nas redes sociais o grupo que será responsável pelo quesito Harmonia no próximo desfile. O time é formado por Michel Oliveira, Simone Sant’Ana, Shirleise Colins, Zé Carlos e Creck Oliveira.

"Em busca de grandes resultados, apresentamos a nova comissão de harmonia para o carnaval de 2025. Já estamos a todo o vapor, trabalhando em prol de muitas conquistas, junto a esse time de comissão que já faz parte da nossa família", escreveu a escola na legenda da postagem.

Após ficar em oito lugar na apuração, a agremiação iniciou um processo de mudanças. Com a saída do diretor de Carnaval Dudu Azevedo, a escola fechou com Marquinho Marinho, que estava na Unidos da Tijuca. O experiente Valber Frutuoso, que comandava a Harmonia, também deixou a Azul e Branco.