Alex de Souza ficou dois anos como carnavalesco do Império Serrano - Divulgação / Império Serrano

Publicado 25/02/2024 18:18

Rio - O Império Serrano anunciou, neste domingo (25), a saída do carnavalesco Alex de Souza. O profissional estava na agremiação desde 2023. No carnaval de 2024, a escola ficou em segundo lugar, na Série Ouro, e levou para avenida o enredo “Ilú-oba Òyó: a gira dos ancestrais”, mostrando a importância dos orixás e contando a história dos deles não apenas como divindades. A agremiação ainda não anunciou o substituto.







Em suas redes sociais, o Império Serrano agradeceu Alex pelo empenho e desejaram uma caminhada de sucesso. "O Império Serrano se despede do carnavalesco Alex de Souza, responsável pelos projetos artísticos dos desfiles de 2023 e 2024. Através de sua arte, Alex trouxe momentos especiais à escola, com dois trabalhos que encheram o coração do imperiano de felicidade e orgulho. Desejamos que a sua caminhada seja repleta de novos sucessos, Alex. O Império Serrano agradece toda dedicação durante esse período", dizia o comunicado da escola.