Juliana Souza é rainha de bateria da União da Ilha do GovernadorAdriano Reis / Divulgação

Publicado 17/04/2024 14:03

Rio - Juliana Souza segue no cargo de rainha de bateria da União da Ilha. O anúncio da permanência da empresária no posto foi feito através de uma publicação no Instagram da agremiação, nesta quarta-feira. A beldade desfilará pelo quarto ano consecutivo à frente da Baterilha do mestre Marcelo Santos no carnaval do ano que vem.

"Ela fica! É com muita alegria, carinho e respeito que a União da Ilha do Governador anuncia no dia de hoje a permanência da nossa rainha de bateria, Juliana Souza, para o próximo carnaval. Em 2025, ela virá à frente de nossa bateria pela quarta vez consecutiva. Que você possa brilhar intensamente, Juliana Souza", diz o comunicado.

Juliana não esconde a felicidade com mais um reinado. "Eu nunca me acostumo, são muitas emoções que vivo na União da Ilha desde que sou criança. É uma alegria enorme fazer parte desta grande família. Mais um ano de reinado, de entrega, de emoções e em busca do título", comenta, emocionada.