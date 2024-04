Darlin Ferrattry assume o posto de rainha de bateria da Inocentes de Belford Roxo - Reprodução / Instagram

Publicado 18/04/2024 16:00 | Atualizado 18/04/2024 16:25

"A Inocentes de Belford Roxo dá as boas vindas a sua rainha de bateria para o Carnaval de 2025, Darlin Ferrattry. Que vem trazendo toda sua alegria, beleza, carisma, generosidade e samba no pé. Salve a nova rainha!", disse a agremiação nas redes sociais.Darlin demonstrou estar feliz com a conquista. "Cheguei! Com muito amor e carinho anuncio a minha chegada na cidade do amor, a maravilhosa, Inocentes de Belford Roxo. Obrigada pelo convite dos meus presidentes Reginaldo Gomes e Rodrigo Gomes. E que venha o Carnaval 2025".