Gabriel David é novo presidente da LiesaReprodução

Publicado 25/04/2024 20:49 | Atualizado 25/04/2024 21:39

Rio - O empresário Gabriel David é o novo presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa). O atual diretor de marketing da entidade assume o cargo de Jorge Perlingeiro, que estava à frente da instituição desde 2021. A nova diretoria vai ser apresentada nesta sexta-feira (26).

No Instagram, a conta oficial da Portela parabenizou Gabriel pela conquista na noite desta quinta (25). "Em nome do presidente Fábio Pavão, vice-presidente Junior Escafura e toda diretoria da Portela, parabenizamos ao novo presidente da Liesa, Gabriel David, pela nova empreitada. Desejamos todo sucesso nessa nova etapa", escreveu na legenda da publicação.

João Felipe Drumond, diretor-executivo da Imperatriz Leopoldinense, ocupará o cargo de diretor financeiro da Liga.

Confira:

Já Gabriel David fez suspense em suas redes sociais ao publicar uma foto na Liesa. "Fechando um capítulo. Pronto para as novas jornadas que me aguardam". Nos comentários, diversos famosos parabenizaram o agora presidente. "Boa sorte", disse Tia Surica. "Bora! Você é um super profissional! Tudo que faz, acontece!", afirmou Boninho. "Gabrielzinho é um jovem fora da curva! Deus te abençoe menino de ouro", ressaltou Selminha Sorriso.

Os rumores de que Gabriel assumiria o cargo circulam desde o ano passado. Na época, ele chegou a falar sobre o assunto ao ser questionado pelos seguidores nas redes sociais . "A eleição da Liga é só depois do Carnaval, então só depois do Carnaval que eu vou pensar nessa possibilidade. Eu já venho falando, mostrando pra vocês, eu venho estudando o Carnaval há vários e vários anos, trabalhando no Carnaval há muito tempo, então é lógico que algum dia eu penso nisso, mas agora nesse momento, o meu foco e meu trabalho são 100% pra fazer o melhor na minha função, no meu cargo para o carnaval 2024", disse.