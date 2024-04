Jornalista Leonardo Bruno no programa ’Quintas Com Quintaes’, com Mauro Quintaes - Divulgação

Publicado 25/04/2024 13:33 | Atualizado 25/04/2024 13:35

Rio - O carnavalesco Mauro Quintaes estreia, nesta quinta-feira (25), às 20h30, um talk show na TV Alerj. O "Quintas Com Quintaes", que era exibido no canal do artista no YouTube, agora entra na grade oficial da TV da Assembleia Legislativa do Estado do Rio, integrando as celebrações pelos 20 anos da iniciativa.