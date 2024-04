Na edição de 2023 da carreata, carro do Corpo de Bombeiros levou estátua de São Jorge - Pedro Siqueira

Rio - O Império Serrano vai promover neste domingo (28), a partir das 10h, a 53ª edição da sua tradicional carreata em homenagem a São Jorge, padroeiro do estado do Rio e da agremiação do Morro da Serrinha. O cortejo vai sair da quadra da escola, em Madureira, percorrendo diversos bairros da Zona Norte.

No roteiro, após sair de Madureira, a carreata segue para a Igreja Matriz de São Jorge, em Quintino. Em seguida, passa pelo Bar Clube da Esquina e, logo depois, pelo Centro Espírita Caminheiros da Verdade, ambos no Engenho de Dentro.

A quarta parada vai ser em Ramos, na esquina das ruas Euclides Faria e Teixeira Franco, para um encontro repleto de samba com integrantes da Imperatriz Leopoldinense.

Na sequência, o cortejo retorna e sobe a Serrinha para o show dos segmentos do Império e mais homenagens ao Santo Guerreiro, cujo dia foi celebrado com feriado na última terça-feira (23). Já no final da tarde, a carreata regressa à quadra, na Avenida Edgard Romero, para o fim da festa. Em 2023, um carro do Corpo de Bombeiros conduziu a estátua do santo.

Segundo o presidente Flávio França, a carreata é um momento de comunhão entre os imperianos. Ele destacou que o santo está entranhado na cultura carioca, presente em diversos espaços, especialmente na Serrinha, o berço do Império Serrano.

"A força que a carreata de São Jorge tem hoje é similar ao encontro entre culturas e o diálogo com a fé, que bem representa o Rio de Janeiro. É um caldeirão cultural. Que Jorge nasce da fé não há dúvidas, mas é no reduto da Serrinha que ele faz a sua morada. São Jorge é o nosso protetor", disse Flávio.

O Império também vai disponibilizar ônibus para os segmentos e torcedores. Na ocasião, o departamento comunitário da escola estará recebendo doações de alimentos não perecíveis para serem destinados às pessoas com vulnerabilidade social na Serrinha.

A escola reforça que durante a parada no Centro Espírita Caminheiros da Verdade, algumas normas precisão ser respeitadas. Os participantes não vão poder entrar usando short, saia, roupas transparentes, boné ou com qualquer tipo de bebida alcoólica.