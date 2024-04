Hugo Gonçalves, novo diretor artístico da Unidos de Padre Miguel - Divulgação

Publicado 26/04/2024 08:29

Rio - Campeã da Série Ouro, a Unidos de Padre Miguel anunciou Hugo Gonçalves como novo diretor artístico para 2025. Ele irá liderar toda a parte coreográfica da escola, incluindo carros alegóricos e alas coreografadas.



Com uma trajetória de 15 anos no Carnaval, Hugo começou como integrante da equipe de bailarinos da comissão de frente da Unidos da Tijuca.



Bailarino e assistente coreográfico do Salgueiro durante quatro anos, o novo contratado da UPM também fez parte das comissões da Renascer de Jacarepaguá e Porto da Pedra, sob o comando de Alice Arja.



Ele acumula, ainda, passagens pela Imperatriz Leopoldinense, Unidos de Vila Kennedy, Arame de Ricardo.



Seu trabalho como integrante da comissão da Unidos de Padre Miguel em 2019 marcou o início de uma parceria com a agremiação, culminando em sua integração à equipe coreográfica em 2020.



"Estou comprometido em contribuir com toda a minha energia e experiência para elevar ainda mais o nível artístico da escola e proporcionar ao público momentos inesquecíveis no Carnaval", comemorou Hugo.

Em 2025, a Vermelho e Branco da Zona Oeste vai abrir o desfile do Grupo Especial.