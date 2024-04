Patrícia Pillar, Xamã e mais famosos marcam presença em show de Zeca Pagodinho no Rio

Rio - Diversos artistas famosos marcaram presença no show do Zeca Pagodinho no Tim Music Noites Cariocas, no Morro da Urca, na Zona Sul do Rio, na noite desta sexta-feira (19). Entre os presentes, estavam os atores Babu Santana, Xamã, Duda Santos e Raphael Logan.

Nas suas redes sociais, o músico publicou uma foto ao lado da atriz Patrícia Pillar, que também esteve no local prestigiando o show. "Zeca Pagodinho sabe de cor as novelas que Patrícia Pillar participou", diz o texto nos stories do cantor. A artista retribuiu o carinho: "É recíproco". Em seguida, os dois se abraçaram.



Zeca se apresentou na terceira semana do evento, que terá ainda shows de Ana Carolina, Bala Desejo e Seu Jorge. O evento já contou com apresentações de Blitz e Fernanda Abreu, Richie, Guilherme Arantes, Agnes Nunes, Marina Lima, L7nnon e Catha.

