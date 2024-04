Mulher de Davi, Mani Rego se pronuncia após boatos de fim de relacionamento com campeão do BBB 24 e recebe apoio de famosos - Reprodução

Publicado 20/04/2024 20:09 | Atualizado 20/04/2024 20:17

Rio - Após desabafar sobre sua relação com Davi Brito e deixar de segui-lo nas redes sociais, Mani Rego recebeu o apoio de diversos famosos, neste sábado (19). Nomes como Gil do Vigor e Carla Perez mandaram mensagens de carinho na publicação da vendedora em meio aos rumores do término com o campeão do "BBB 24", da TV Globo.

"Estamos com você. Força", comentou Gil do Vigor. "Você é mais que campeã! Nós te amamos! Só tenha cuidado, é muita gente nesse momento se intrometendo, julgando, cobrando e colocando tanto você quanto ele nessa triste situação. Só quem vive, sabe. Falo isso com propriedade, pois já passei algumas vezes por isso. Quem manda nesse mundo é o ego e a vaidade, e temos que saber domina-los. Estamos torcendo e orando", avisou Carla Perez.

Além deles, Sthefane Matos também apoiou a vendedora. "Você é Mani, a incrível, maravilhosa, heroína! O que está por vir é muito maior! Você é amada pela sua família e pelo Brasil! Vai com a tua força de leoa e vence tudo que vier te roubar a paz e brilho! Tô contigo", disse. "Você é forte, o Brasil te ama e está com você. Agora é um dia de cada vez! Agradeça sempre a Deus por tudo que está passando. Eu sei que agora é difícil de entender, mas ele nunca erra! Saiba que tem meu apoio! Fica bem", afirmou Gabi Prado.

Adversária de Davi no jogo, Yasmin Brunet comentou com um emoji de coração na publicação de Mani. Já Camila Moura, ex-mulher de Lucas Henrique, ressaltou: "Forças".

No desabafo, explicou sobre seu "sumiço" nas últimas horas. "Peço a compreensão pelo silêncio nas últimas 48 horas. Esse momento serviu para que eu não cometesse excessos ou julgamentos os quais as informações ainda eu não tinha processado", disse.

Em seguida, ela falou sobre seu relacionamento com Davi. "O sentimento é que em pleno século XXI, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas , e outra que ainda estamos nos conhecendo, ouvindo, não pelos os comentários de internet, mas as palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu já a tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade. E que como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar", pontuou.

