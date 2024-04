Davi Britto e Mani Reggo - Reprodução/Instagram

Publicado 20/04/2024 18:09 | Atualizado 20/04/2024 18:25

Rio - A mulher de Davi, Mani Reggo, quebrou o silêncio neste sábado (20), e se pronunciou sobre os boatos do fim de seu relacionamento com o campeão do "BBB 24", da TV Globo. Em seu Instagram, ela publicou um longo texto e explicou seu "sumiço" nas últimas horas. Após o desabafo, a vendedora parou de seguir o baiano nas redes sociais.

"Em respeito a cada um de vocês que caminham comigo. Peço a compreensão pelo silêncio nas últimas 48 horas. Esse momento serviu para que eu não cometesse excessos ou julgamentos os quais as informações ainda eu não tinha processado. O sentimento é que em pleno século XXI, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas, e outra que ainda estamos nos conhecendo, ouvindo, não pelos os comentários de internet, mas as palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu já há tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade", disse.

"E que como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar. Sou Mani, a mulher que vocês conheceram e que secaram as minhas lágrimas nos momentos mais difíceis, que me aplaudiram, que me fizer crescer, e me redescobrir. A gente sabe e sente a verdade não só nas palavras mas nossos gestos. Gratidão", afirmou.

Durante sua participação no "Mais Você", da TV Globo, Davi revelou que ele e Mani ainda estão "se conhecendo" e foi bastante criticado nas redes sociais. "A gente está namorando, está no período de conhecimento, estamos nos conhecendo. Acho que tudo tem um tempo determinado", respondeu.

Desde que Davi venceu o reality show da TV Globo, os fãs estranharam que não havia registro do casal se encontrando pessoalmente. O baiano fez uma live, nesta quinta, e ignorou as perguntas que os internautas faziam perguntas sobre Mani. Com isso, os rumores de que eles não estavam juntos começaram a surgir.

Apesar disso, no "É de Casa", deste sábado (20), Davi afirmou que ainda está namorando com Mani. "Parem de ficar falando que eu não continuo com a minha nega. É minha nega", afirmou o ex-brother.