Mel Maia posta cliques curtindo primeiro dia de CoachellaReprodução

Publicado 20/04/2024 16:27

Rio - Mel Maia publicou, neste sábado (20), uma série de fotos de seu primeiro dia curtindo o Coachella, festival que acontece na Califórnia, nos Estados Unidos. Para o evento, a atriz apostou em um blusão branco com um cinto diferentão, uma bota até o joelho e bandana.

"Primeiro dia no Coachella", escreveu Mel na legenda da publicação. Nos comentários, os internautas fizeram questão de enaltecer a beleza da atriz. "Linda", disse uma seguidora. "Maravilhosa, gatona", afirmou outra. "Arrasa sempre", ressaltou uma fã.

Os registros são da noite de sexta-feira (19). Nos stories do Instagram, a atriz avisou que compartilharia os registros no dia seguinte e explicou o motivo. "Gente, eu dei um mole. Porque eu estou com 10% [de bateria no celular] nesse lugar incrível. Meu Deus do céu! Eu só vou poder mostrar as coisas para vocês amanhã porque eu vou gravar de outros celulares. Amanhã estou postando tudo, prometo", contou.

