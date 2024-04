Priscila Fantin e Samara Felippo juntas em stories do Instagram - Reprodução de vídeo

Publicado 20/04/2024 09:23 | Atualizado 20/04/2024 09:42

Rio - As atrizes Priscila Fantin, de 41 anos, e Samara Felippo, de 45, publicaram um vídeo nos stories abraçadinhas no Instagram, na noite desta quinta-feira (19). Assim como outros influenciadores, as duas foram convidadas a conhecer as novas instalações do Beach Park, no Ceará, Fortaleza.

A dupla se conheceu em 1999, quando interpretaram as personagens Erika e Tati, em uma das primeiras temporadas de Malhação Múltipla Escolha, da TV Globo. Elas também atuaram juntas nas novelas Chocolate com Pimenta e Sete Pecados, também da emissora.

fotogaleria

Desde então, a vida tomou rumos diferentes e as duas não foram mais vistas tão próximas. O carinho das amigas, no entanto, parece que não mudou. "Ai, que saudade. Te amo!", declarou Samara no vídeo.