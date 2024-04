RIhanna, o marido Asap Rocky e o primeiro filho do casal, RZA - Reprodução

RIhanna, o marido Asap Rocky e o primeiro filho do casal, RZAReprodução

Publicado 20/04/2024 19:03

Rio - A diva Rihanna declarou que se arrepende de looks ousados utilizados no passado, e que a virada de chave aconteceu desde que teve seu primeiro filho em 2022, com o rapper ASAP Rocky, e o segundo em 2023.

"Isso vai parecer hipocrisia, mas já fiz tanta merda na minha vida. Sai com os mamilos e a calcinha a mostra. Mas agora, são coisas que, como mãe e uma mulher jovem bem evoluída — ênfase no jovem — eu sinto que nunca mais faria. 'Oh meu Deus, mamilos de fora? Eu fiz isso?'", disse a cantora caribenha em entrevista para a Vogue britânica durante evento.

Vestido amarelo desenhado por Guo Pei e trajado por Rihanna no MET Gala de 2015 Reprodução

Quando ela estava no fim da gestação de Riot Rose, filho mais novo, surgiu uma campanha nas redes sociais para que o bebê nascesse no Brasil. Rihanna aproveitou para dizer que o vestido amarelo da estilista chinesa Guo Pei, que ela vestiu para o MET Gala de 2015 é seu look preferido.