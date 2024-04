Espaço possui uma piscina com iluminação de LED - Divulgação / Polícia Militar

Publicado 26/04/2024 10:03 | Atualizado 26/04/2024 12:18

operação no Complexo do Alemão, na manhã desta sexta-feira (26), uma área de lazer utilizada por traficantes que atuam na comunidade. O espaço possui piscina com iluminação de LED, churrasqueira e um salão de festas. Rio - Agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) encontraram, durante, na manhã desta sexta-feira (26), uma área de lazer utilizada por traficantes que atuam na comunidade. O espaço possui piscina com iluminação de LED, churrasqueira e um salão de festas.

Em imagens feitas pelos agentes, o imóvel, com acabamentos de luxo, parece ainda estar em fase de obras. No espaço externo, ao lado da churrasqueira, uma cervejeira foi instalada. A área interna possui um sofá, bar e dois aparelhos de ar-condicionado.



A ação realizada pela Polícia Civil e Militar tem o objetivo de prender criminosos de outros estados que estão escondidos na região, atualmente dominada pela maior facção do estado, o Comando Vermelho. Bandidos envolvidos em disputas territoriais também são alvos dos policiais.

Ao menos 350 policiais participam da ação que conta com equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Batalhão de Choque. A Polícia Civil atua com as delegacias especializadas e com a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), a tropa de elite da corporação. Veículos blindados e helicópteros circulam na região.

Em nota, a Polícia Civil informou que a atuação em comunidades é parte das ações de combate à criminalidade e se trata de um trabalho fundamental, "uma vez que a organização criminosa utiliza o Complexo do Alemão como bunker e ponto de partida para investidas em outros territórios, além de promover restrição de liberdade dos moradores e usar a população local como escudo", diz trecho.

Criminosos colocaram fogo em barricadas nos acessos à comunidade e nas vias principais do Alemão e da Penha para dificultar a entrada dos agentes. Imagens publicadas nas redes sociais mostram a nuvem de fumaça formada por conta das chamas. Uma das barreiras foi incendiada na Rua Antônio Austregésilo, um dos acessos à comunidade da Fazendinha, no Alemão.

relatos de moradores, a troca de tiros é intensa desde as primeiras horas da manhã. De acordo com a plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT), os disparos fora ouvidos a partir das 5h. Segundodesde as primeiras horas da manhã.