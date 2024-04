Carro incendiado utilizado como barricada na Rua Canitar, em Inhaúma, um dos acessos ao Complexo do Alemão - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 26/04/2024 09:37 | Atualizado 26/04/2024 12:15

Rio - Moradores dos complexos do Alemão e Penha, na Zona Norte, acordaram com um cenário de guerra na manhã desta sexta-feira (26), durante uma megaoperação das polícias Civil e Militar . Criminosos colocaram fogo em dezenas de barricadas nos acessos às comunidades para dificultar a entrada dos agentes. Imagens publicadas nas redes sociais mostram "chuva" de balas e densas nuvens de fumaça formadas pelas chamas.

fotogaleria

Segundo a Polícia Militar, as ações têm o objetivo de prender bandidos de outros estados que estão escondidos na região, atualmente dominada pela maior facção do Rio de Janeiro, o Comando Vermelho (CV).

De acordo com a plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT), os disparos começaram a ser ouvidos a partir das 5h. Nas redes sociais, diversos moradores comentaram sobre o intenso confronto. "Verdadeiro cenário de guerra no Complexo da Penha", disse um homem. "Queremos paz no Complexo do Alemão", relatou uma mulher. "Como vou trabalhar?", escreveu outro.

Um dos vídeos publicados na internet mostra balas traçantes no céu durante o tiroteio na Penha. Nas imagens, um homem chega a ironizar o clima de tensão na região. "Se alguém for descer para comprar pão, traz 2 reais para mim, por favor. Passa aqui e toca a campainha".

Vídeo mostra balas traçantes no céu durante intenso tiroteio no Complexo da Penha.#Tiros #Violencia #ODia



Créditos: Reprodução / Redes sociais pic.twitter.com/iQmaAPFuWe — Jornal O Dia (@jornalodia) April 26, 2024

Em outro vídeo, passageiros de uma estação do BRT da Penha aparecem todos abaixados, tentando se proteger dos disparos. "Gente, o tiro está batendo aqui no BRT. Que absurdo", diz uma mulher.

Megaoperação na Penha: passageiros de uma estação do BRT tentando se proteger dos disparos.#Tiros #ODia



Créditos: Reprodução pic.twitter.com/QiNAQ5O8nE — Jornal O Dia (@jornalodia) April 26, 2024

Ao menos 350 policiais participam da megaoperação, que conta com equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Batalhão de Choque. Já a Polícia Civil atua com as delegacias especializadas e com a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), a tropa de elite da corporação.