Criminosos colocaram fogo em barricadas na Rua Antônio Austregésilo, um dos acessos à comunidade da Fazendinha - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 26/04/2024 07:24 | Atualizado 26/04/2024 08:33

Rio - A Polícia Civil e a Polícia Militar realizam, na manhã desta sexta-feira (26), uma megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio. A ação tem o objetivo de prender criminosos de outros estados que estão escondidos na região, atualmente dominada pela maior facção do estado, o Comando Vermelho. Bandidos envolvidos em disputas territoriais também são alvos dos policiais.



De acordo com a plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT), os disparos fora ouvidos a partir das 5h. Segundo relatos de moradores, a troca de tiros é intensa desde as primeiras horas da manhã. "Operação no Complexo do Alemão e o trabalhador não tem um dia de paz", escreveu um. "Bom dia nada, acordei com tiros aqui no complexo do alemão. Hoje vai ser luta pra chegar no trabalho", disse outro.

Criminosos colocaram fogo em barricadas nos acessos à comunidade e nas vias principais do Alemão e da Penha para dificultar a entrada dos agentes. Imagens publicadas nas redes sociais mostram a nuvem de fumaça formada por conta das chamas. Uma das barreiras foi incendiada na Rua Antônio Austregésilo, um dos acessos à comunidade da Fazendinha, no Alemão.

Criminosos colocaram fogo em barricadas nos acessos ao Complexo da Penha para dificultar a entrada dos policiais.#Violencia #Crime #ODia



No Complexo da Penha, os disparos estão sendo ouvidos na Vila Cruzeiro e na região da Merendiba. Ao menos 350 policiais participam da ação que conta com equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Batalhão de Choque. A Polícia Civil atua com as delegacias especializadas e com a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), a tropa de elite da corporação. Veículos blindados e helicópteros circulam na região.

Impacto

Por conta da megaoperação na região, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a Clínica da Família Rodrigo Y Aguilar Roig acionou o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, suspendeu o funcionamento na manhã desta sexta-feira (26). Já a clínica Valter Felisbino de Souza e a Zilda Arns mantêm o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, foram suspensas.

Em relação às unidades escolares, a Secretaria Municipal de Educação (SME) disse que não há aula, por conta das atividades de planejamento previstas no calendário escolar.

O Rio Ônibus, que representa as viações que operam no Rio, informou que nove linhas tiveram suas rotas alteradas devido aos confrontos. Linhas que mudaram o itinerário:

Linha 313 (Penha X Praça Tiradentes)

Linha 621 (Penha x Saens Pena)

Linha 622 (Penha x Saens Pena via Grajaú)

Linha 679 (Grotão x Méier)

Linha 312 (Olaria x Candelária)

Linha 625 (Olaria x Saens Pena)

Linha 623 (Penha x Metrô São Francisco Xavier)

Linha 628 (Penha x Nova América)

Linha 721 (Vila Cruzeiro x Cascadura)

