A importância do transporte rodoviário de cargas para a indústria brasileira

Os caminhoneiros desempenham um papel fundamental na economia do país, garantindo o funcionamento de diversos setores com o transporte de mais de 200 milhões de toneladas de carga por ano. Isso significa que 65% das cargas brasileiras chegam ao seu destino final graças ao trabalho da categoria. Desse modo, contar com um combustível de qualidade é essencial para manter a eficiência e performance dos motores.

De acordo com a Confederação Nacional do Transporte (CNT), há no país cerca de 470 mil caminhoneiros autônomos. Esse número cresce consideravelmente quando consultadas as entidades de classe, que apontam a existência de aproximadamente dois milhões de profissionais, entre autônomos, empregados e desempregados.

Para se ter uma ideia da magnitude do setor, basta olhar os dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) referentes ao número de veículos registrados para o transporte de cargas no Brasil, que está acima de 1,7 milhão. E não é só. O transporte de cargas representa mais de 5% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, por isso é possível dizer que o diesel é o combustível que movimenta o Brasil.

Vale apontar que o boletim da CNT divulgado em 2023 mostrou que o PIB do setor de Transporte cresceu 1,2% no primeiro trimestre de 2023, superando as expectativas do mercado. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, o crescimento foi de 5,1%. A pesquisa da CNT revelou também o considerável incremento na economia brasileira, de 1,9% no primeiro trimestre de 2023. Se comparado com o mesmo período de 2022, esse crescimento chega a 4%.

Desafios na estrada

No dia a dia na estrada, além da falta de segurança, os caminhoneiros encontram desafios, como a rotina solitária ao volante longe da família, os prazos apertados e até a falta de um lugar seguro para estacionar o caminhão no pernoite, para levar os mais diversos tipos de carga ao seu destino, como combustíveis, medicamentos, alimentos, insumos e matéria-prima para as fábricas, entre outros itens importantes à subsistência das pessoas.

No Brasil, a falta de investimentos públicos também preocupa o setor, que ocupa posição de destaque na movimentação nacional de cargas, expandindo mercados e conectando cidades. O maior estudo sobre infraestrutura rodoviária no Brasil, a 26ª edição da Pesquisa CNT de Rodovias, divulgada em novembro, analisou a conservação de 11.502 km de estrada em território brasileiro. A conclusão foi de que 67,5% está classificada como regular, ruim ou péssima e apenas 32,5% como ótima ou boa, estimando aumento de 32,7% nos custos operacionais para a manutenção necessária.

Essa falta de conservação da malha rodoviária afeta o setor em diversas frentes, como no aumento do valor do frete e dos produtos transportados e no consumo elevado de óleo diesel.

Por isso mesmo, a escolha do combustível é fundamental para a logística brasileira, afinal pode ajudar a garantir uma viagem mais tranquila e veículos com a manutenção em dia. E com o diesel aditivado de fábrica da Fit Combustíveis, o caminhoneiro tem uma preocupação a menos na estrada.

A importância do diesel

Um diesel de qualidade traz mais segurança e eficiência ao transporte de cargas, que só cresce no país. A Agência Nacional de Petróleo (ANP) informou que as vendas de diesel bateram recorde em janeiro, em relação ao mesmo mês do ano passado. O crescimento das vendas por distribuidora foi de 11,7%, a 5,07 bilhões de litros. Além disso, o volume de vendas de diesel cresceu à frente dos demais combustíveis em 2023 e agora lidera o mercado com 65,5 bilhões de litros vendidos e crescimento de 3,6%. Isso mostra cada vez mais a importância desse combustível no cenário econômico brasileiro.

Referência para os principais postos bandeira branca do Rio de Janeiro e de São Paulo, a Fit Combustíveis trabalha com o que há de melhor no mercado, entregando excelência e preço justo a consumidores e revendedores.

Única a produzir combustíveis aditivados de série, a Fit tem o primeiro Diesel S-10 Aditivado do país, um produto que contribui significativamente para um maior rendimento e durabilidade do motor do caminhão.

A empresa conta com bases e frota própria 100% rastreada, além de localização estratégica e laboratório móvel, com equipamentos de última geração, para que a qualidade dos produtos possa ser atestada até o momento da entrega e também nos postos parceiros.

Por isso mesmo, a Fit Combustíveis é a escolha certa para abastecer o Brasil! Você encontra o Diesel S-10 Aditivado da Fit nos melhores postos bandeira branca do Rio de Janeiro e São Paulo.



