Publicado 26/04/2024 18:43

Rio - Lulu Santos, de 70 anos, fez uma homenagem de aniversário ao marido, Clebson Teixeira, que completou 32 anos nesta sexta-feira (26). Através do Instagram, o músico publicou fotos agarradinho com o amado durante uma viagem e se declarou.

"Todos os meus dias são seus, o de hoje, duplamente. Feliz Aniversário, meu amor!", escreveu ele na legenda da publicação.



Nos comentários do post, famosos parabenizaram Clebson. "Que dia feliiiiiz!!!! Viva veniiiiii", escreveu Fernanda Rodrigues. "Parabéns cumpadi! Saúde e paz!", celebrou Michel Teló. "Parabéns, Clebson! dois taurinos!! Vai ser um ano muito especial com essa lua pink sobre nossas cabeças", afirmou Leo Jaime. "Felicidadeeeeeeeess", desejou Evandro Mesquita.

Em junho do ano passado, durante entrevista ao "Quem pode, pod", Lulu relembrou o início do relacionamento com o marido. Eles se conheceram pelas redes sociais e ficaram conversando à distância por seis meses. O artista assumiu a bissexualidade em 2018, quando começou o relacionamento com Clebson. Hoje, juntos há seis anos, é o marido que toma conta dos negócios do cantor.