Rock in Rio anuncia mudança na data da venda geral de ingressosReprodução / Instagram

Publicado 26/04/2024 18:30

Rio - Aguardado por muitos, o line-up do 'dia do rock' foi finalmente anunciado pelo Rock in Rio. Nesta quinta-feira (25), a organização do evento divulgou os show de Avenged Sevenfold, Evanescence e Journey no Palco Mundo, para o dia 15 de setembro. No Sunset, as novidades ficam por conta das bandas Deep Purple, Incubus, Barão Vermelho e Planet Hemp convidando Pitty.

Uma das bandas mais requisitadas nas redes sociais do festival, Avenged Sevenfold, está de volta após sua única apresentação em 2013, fechando a noite de 15 de setembro. No mesmo palco, Evanescence, que também se apresentará este ano no Rock in Rio Lisboa, fará um show majestoso para um dos maiores públicos da banda no Brasil, e Journey, uma das icônicas bandas de Classic Rock do mundo, apresentará sucessos como "Don't Stop Believin'", considerada pela Forbes a "Maior Música de Todos os Tempos". Os Paralamas do Sucesso, anunciados anteriormente, serão os responsáveis por abrir o Palco Mundo neste dia.

Já no Palco Sunset, a energia do rock não será diferente. Deep Purple estreará na Cidade do Rock como principal atração do dia deste palco. Integrante do Rock and Roll Hall of Fame, a banda é dona de verdadeiros hinos do gênero como "Smoke on the Water" e "Highway Star". O Incubus, por outro lado, retorna ao Rock in Rio depois de sete anos. Conhecidos por incorporar uma variedade de estilos, incluindo rock, funk e elementos eletrônicos, ao longo de sua carreira, o grupo recebeu diversos prêmios e indicações.

As novidades não acabam por aí. O rock brasileiro também terá espaço no Palco Sunset. Planet Hemp e a cantora e compositora Pitty se juntarão para um dos maiores encontros da música brasileira. Logo antes, se apresenta Barão Vermelho, com Rodrigo Suricato.

Zé Ricardo, vice-presidente artístico da Rock World, empresa que criou, organiza e produz o Rock in Rio e o The Town, vai promover um encontro que promete entrar para a história do festival: Planet Hemp convida Pitty.

"No ano passado, a Pitty reuniu vozes icônicas da MPB para fazer uma releitura de seu álbum de estreia 'Admirável Chip Novo (Re)Ativado' e contou com o Planet Hemp para uma releitura da faixa-título. Para o Rock in Rio, eu quis provocá-los… sobre como seria um show com os maiores sucessos do Planet Hemp junto com a voz marcante, presença de palco e letras da Pitty. Somado a isso, ainda teremos o Barão Vermelho com um show inédito na Cidade do Rock, com suas músicas antológicas, verdadeiros clássicos do rock nacional", celebrou Zé Ricardo.