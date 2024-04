Marco Nanini volta aos palcos com a peça ’Traidor’ - Divulgação/ Annelize Tozetto

Publicado 26/04/2024 18:23 | Atualizado 26/04/2024 18:23

Rio - As apresentações do espetáculo "Traidor", com Marco Nanini, foram canceladas neste fim de semana. Segundo comunicado, o ator foi acometido por uma gripe e não poderá subir aos palcos nos dias 26, 27 e 28 de abril.



Ainda segundo o comunicado, a temporada da peça no Teatro Prio, na Zona Sul do Rio, foi prorrogada até o dia 19 de maio, com sessões de quinta a domingo.