Publicado 26/04/2024 12:48 | Atualizado 26/04/2024 12:52

Rio - A próxima edição da Bienal do Livro no Rio de Janeiro já tem data marcada: acontecerá entre os dias 13 e 22 de junho de 2025, no Riocentro, na Zona Oeste. A feira será o principal evento no calendário literário da cidade, que recebeu o título de Capital Mundial do Livro 2025, concedido pela Unesco e pelo Comitê Consultivo da Capital Mundial do Livro.

Dante Cid, presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL), conta que os organizadores da Bienal estão sempre atentos às transformações culturais e aos novos formatos da expressão literária.

"Entendemos também que desempenhamos um papel fundamental como catalisadores da potência que é o universo literário. Isso, claro, foi um dos principais argumentos para que o município pudesse conquistar esse título inédito", completa.

Além dos visitantes já esperados para a Bienal, durante o festival de 2025 vai ocorrer um feriado nacional, o Corpus Christi, no dia 19 de junho, que aumenta a expectativa de público no Riocentro, incluindo turistas.

Rio Capital Mundial do Livro

O Rio de Janeiro é a primeira cidade de língua portuguesa a receber o título de Capital Mundial do Livro. Entre 23 de abril de 2025 e 23 de abril de 2026, o município vai promover ações voltadas à literatura, orientadas pela Carta da Capital Mundial do Livro.

Segundo a Unesco, o projeto deverá promover mudanças sociais, por meio da alfabetização, da educação e da erradicação da pobreza e de outras ações, além de produzir benefícios econômicos sustentáveis relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

O reconhecimento foi anunciado ainda em 2023 pela diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay. “Os livros são veículos essenciais para acessar, transmitir e promover a educação, a ciência, a cultura e a informação em todo o mundo. Graças aos livros, nós nos mantemos informados, nos divertimos e somos capazes de entender melhor o nosso mundo. É por isso que, todos os anos, a UNESCO designa uma Capital Mundial do Livro. Depois de Acra, em 2023, e Estrasburgo, em 2024, eu tenho o prazer de anunciar a nomeação do Rio de Janeiro como Capital Mundial do Livro para 2025”.

Bienal 2023

A Bienal do Livro de 2023, comemorou 40 anos com recorde de vendas de livros e mais de 600 mil pessoas no Riocentro. Na última edição, o evento trouxe diversas novidades, como palcos inéditos e atividades interativas com o público, além de abordar discussões contemporâneas, sobre tecnologia, filmes, livros e séries.

Realizado pela GL events Exhibitions e o Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL), o festival recebeu mais de 300 autores e personalidades em mais de 200 horas de programação para um público de todas as idades.