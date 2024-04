Réplica da Torre Eiffel no Shopping Barra World - Divulgação

Publicado 01/04/2024 14:52

Rio - O Shopping Barra World, na Zona Oeste, vai promover um dia inteiro de atividades voltadas para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no próximo sábado (6), a partir das 14h. A programação inclusiva, que acontece anualmente, inclui espetáculos teatrais, jogos, brincadeiras e outras atrações.

Conhecido por abrigar réplicas de pontos turísticos internacionais, como a Torre Eiffel e a Torre de Pisa, o Barra World permite aos visitantes um passeio lúdico pela arquitetura e a história de diversos países, entre eles França, Itália, Egito e Inglaterra.

"Fazemos tudo ao nosso alcance para sermos um shopping inclusivo. Teremos uma equipe de orientadores para coordenar junto com os pais as atividades voltadas para essas crianças. Será um dia muito especial, com muita alegria para as famílias", explica o empresário José Koury, idealizador do shopping.

O Barra World fica na Avenida Alfredo Baltazar da Silveira, 520, no Recreio, atrás do supermercado Mundial.