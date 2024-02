Larissa Manoela - Reprodução/Instagram

Publicado 23/02/2024 11:57 | Atualizado 23/02/2024 12:38

Rio - Larissa Manoela estreia em abril de 2024 no Rio de Janeiro, uma nova montagem de "A Noviça Rebelde", após romper com a Globo, no ano passado. Nesta sexta-feira (23), a atriz divulgou algumas das primeiras imagens da caracterização.

Na peça, que marca o retorno de Larissa aos palcos, ela dá vida à Liesl, a filha mais velha da família Von Trapp - o mesmo papel que já tinha feito em 2018. Aos oito anos, ela já interpretou Gretl, a filha caçula na história. Ou seja, é uma história muito especial para ela.

No Rio de Janeiro, o espetáculo será apresentado no Teatro Riachuelo. "Quem me acompanha desde o início da minha carreira sabe que eu comecei no teatro musical com 'A Noviça Rebelde', em 2009. Esse musical faz parte da minha vida. Muito empolgada para apresentar esse espetáculo lindo e clássico", escreveu Larissa nas redes sociais.

A peça "A Noviça Rebelde" é uma versão de um clássico filme de 1965, que conta a história de uma jovem que não consegue se adaptar às regras religiosas do convento onde vive e vai trabalhar como governanta de um capitão viúvo com sete filhos. A obra ganhou o Oscar de "Melhor Filme" em 1966, com Julie Andrews no papel principal.