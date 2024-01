"Tem que ter amor pelo que faz, amor por alguém, porque sem amor não tem jeito", diz Nany People - Divulgação/Sergio Cyrillo

"Tem que ter amor pelo que faz, amor por alguém, porque sem amor não tem jeito", diz Nany PeopleDivulgação/Sergio Cyrillo

Publicado 26/01/2024 06:03

Rio - Nany People está de volta ao Rio de Janeiro para apresentação única de seu novo espetáculo, “Então… Deu No que Deu”, que reúne trechos de seus mais recentes solos (“Nany é Pop!”, “Sob Medida” e “TsuNANY”). “Tem textos meus que estão há tempos em cartaz e que muita gente não tinha assistido ainda. Para não repetir o texto todo, veio a ideia com um produtor meu de fazermos um medley com um pedacinho de cada texto”, explica a atriz, em entrevista ao Show & Lazer.

REFERÊNCIAS

Presente no imaginário do público há quase 30 anos, com participações marcantes em programas de televisão, Nany People se transformou em um dos grandes nomes da comédia brasileira. Questionada sobre suas referências no gênero, a atriz citou Dercy Gonçalves, Marília Pêra, Bette Midler e Berta Loran. E é impossível não lembrar de Dercy diante da capacidade de improviso de Nany. “O roteiro fixo dos espetáculos está sempre em tópicos. Por incrível que pareça, não tem um texto escrito de cada solo, eu tenho tudo na minha cabeça. Então, é como se eu desenvolvesse cada tópico, sabe?”, diz a atriz.

Mas nem só de improviso vive o espetáculo, já que Nany mostra sua faceta cantora interpretando diversas músicas. “A parte musical traz canções que falam de amor, porque como diz a Fafá (de Belém), eu canto o que eu acredito, eu canto o que eu sinto. Eu acho que a trilha sonora da nossa vida nos remete exatamente à situação que a gente viveu”, diz Nany, Fafá, inclusive, foi homenageada com o espetáculo “Sob Medida”, que é uma das bases de “Então… Deu no que Deu”. “Eu pedi para a Fafá me ajudar nas escolhas e ela abençoou todas. E teve música que ela nem lembrava, e adorou ver como isso tinha um impacto tão grande sobre mim”, revelou Nany, explicando a conexão com a cantora: “Eu tinha 10 anos de idade e vi a Fafá fazer um show em Poços de Caldas, minha cidade. Vi aquela força da natureza que ela é, aquilo me deixou impactada. E também o discurso dela pela vida e pela causa LGBT é uma coisa que antecede a moda de hoje em dia”.

Fafá faz parte do quinteto que tem lugar especial na vida de Nany. “Tenho um quadro em casa que se chama ‘as mulheres da minha vida’, que tem minha mãe, Rogéria, Fafá de Belém, Hebe e Lilia Cabral. Cada uma delas me empoderou, me incentivou e me instigou a conseguir dar o meu galope, a dar uma alavancada do interior para São Paulo e a permanecer na vida artística com as minhas atitudes, com as minhas decisões, com as opções que eu fiz, porque o nosso trabalho está diretamente ligado às coisas que a gente faz”, explica Nany.

FUTURO

Conhecida por navegar por diversos gêneros e formatos, Nany está preparada para mais um ano movimentado. Na última terça-feira (23), em Porto Alegre, ela estreou a peça “Como Salvar Um Casamento”. “Eu tinha feito esse texto em 2007 com outro ator e agora ele foi transformado num monólogo. Eu virei uma coach sentimental e o Bruno Motta dirige. Jjá temos espetáculos marcados em São Paulo e alguns pelo Brasil, mas quero fazer uma temporada de dois meses na Casa de Artes em São Paulo, que é um teatro muito aconchegante, intimista, tem tudo a ver com espetáculo”, disse a atriz, que está envolvida em outros projetos.

Até abril, Nany é uma das integrantes do MesaCast, programa do Globoplay e do GShow que debate o Big Brother Brasil. Ainda em janeiro, ela vai gravar mais quatro edições do Caldeirola do Mion, quadro do programa Caldeirão, da Globo. “Vou fazer também o ‘Vai que Cola’ (Multishow) e deve entrar no ar agora no Globoplay uma série que eu fiz ano passado, ‘Vicky e a Musa’, que faço uma participação”, disse Nany, revelando que ainda em 2024 devem chegar aos cinemas dois filmes que ela gravou no ano passado, um com Sérgio Mallandro e outro com o Otaviano Costa.

SERVIÇO

“Então… Deu No que Deu”

Data: 26 de janeiro de 2024

Horário: 21h30

Local: Qualistage - Ayrton Senna, 3.000 - Via Parque Shopping

Ingressos: a partir de R$80 (inteira) e R$40 (meia-entrada)