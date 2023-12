Diogo Nogueira - Divulgação/Ricardo Nunes

Publicado 29/12/2023 06:03

Durante oito dias, Búzios será palco de um evento que vai unir atividades esportivas e shows gratuitos para a celebração do ano que começa. Grandes artistas da música brasileira, como Mart’nália e Xande de Pilares, e atletas premiados, como Leo Tubarão e Gui Prata, estão confirmados na terceira edição do Claro Verão Búzios, que começa na próxima quinta-feira (4) e será realizado ao longo de duas semanas.

ESPORTE

Em, Búzios, o início de 2024 será marcado pelo estímulo ao esporte, com mais de 40 aulas gratuitas de beach tennis, futevôlei e vôlei de praia para toda a família nas quase 20 quadras esportivas do Clube Aretê, espaço cercado por uma área verde 100% sustentável. A programação esportiva será aberta por Rafael Lins, que jogou vôlei de praia profissionalmente por 11 anos em países da Europa, tornando-se vice-campeão Europeu em 2008/2009. Gui Prata entra em quadra em seguida, com as aulas de beach tennis. Além de campeão mundial como jogador, o atleta também venceu o Pan-Americano 2016 como técnico. As aulas de futevôlei serão ministradas por Leo Tubarão, quatro vezes campeão mundial, 11 vezes campeão carioca e criador da "shark attack", jogada bastante famosa na modalidade.

MÚSICA

Enquanto as aulas serão ministradas entre quinta e domingo, os seis pocket shows serão apresentados de sexta a domingo, sempre às 19h, na beira da piscina do clube. Uma das principais artistas do rap nacional, Negra Li será a primeira a se apresentar, na sexta (5). Seu mais recente sucesso, “Vai dar Certo”, que foi tema de abertura da novela “Vai na Fé”, deve estar entre os destaques do repertório. Rodando o Brasil com a “Turnê Sem Fim”, a Blitz vai levar para Búzios hits inesquecíveis dos mais de 40 anos de carreira, como "A Dois Passos do Paraíso" e "Weekend", além da mais recente faixa inédita lançada pela banda, “Supernova”. Toni Garrido vai encerrar o primeiro final de semana do evento. Além dos sucessos do Cidade Negra, é esperado que o cantor leve ao palco canções de sua atual turnê. Em "Noites de Orfeu", o artista relembra a parceria entre Tom Jobim e Vinicius de Moraes em "Orfeu da Conceição", musical que deu origem ao filme "Orfeu Negro" (1959) e inspirou "Orfeu", longa de 1999 protagonizado por Toni.

O segundo final de semana do Claro Verão Búzios será dominado pelo samba. Poucos dias depois de se apresentar no réveillon da Praia de Copacabana, Diogo Nogueira estará em Búzios para cantar sucessos como “Pé na Areia”. No dia seguinte, Xande de Pilares sobe ao palco com hits do grupo Revelação de sua carreira solo. Canções de seu mais recente álbum, o bem-sucedido Xande Canta Caetano, também são esperadas. Para encerrar o evento, Mart’nália leva para Búzios a voz inconfundível e sucessos que não deixam ninguém parado, como “Cabide” e “Chega”. Sempre antes dos pocket shows, a partir das 18h, a DJ Nicole Nandes vai aquecer o público com setlist que promete agradar todos os gostos.

Quem quiser se antecipar, pode fazer a inscrição gratuita pelo site oficial do Claro Verão Búzios. A organização, no entanto, ressalta que aqueles que chegarem no evento sem a reserva, também poderão entrar gratuitamente. Com realização da Peck, o evento é patrocinado pela Claro e pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Rio de Janeiro.

PROGRAMAÇÃO

Claro Verão Búzios

Data: 4 a 14 de janeiro

Local: Clube Aretê Búzios - Sede Esportiva e de Lazer

Estacionamento no local

Dia 4 (quinta-feira)

9h - Vôlei de Praia - Rafa Lins

10h - Beach Tennis - Gui Prata

11h - Beach Tennis - Gui Prata

14h - Vôlei de Praia - Rafa Lins

15h - Beach Tennis - Gui Prata

16h - Beach Tennis - Gui Prata

Dia 5 (sexta-feira)

9h - Vôlei de Praia - Rafa Lins

10h - Beach Tennis - Gui Prata

11h - Beach Tennis - Gui Prata

14h - Vôlei de Praia - Rafa Lins

15h - Beach Tennis - Gui Prata

16h - Beach Tennis - Gui Prata

18h - DJ Nicole Nandes

19h - Pocket Show Negra Li

Dia 6 (sábado)

9h - Vôlei de Praia - Rafa Lins

10h - Beach Tennis - Gui Prata

11h - Beach Tennis - Gui Prata

14h - Vôlei de Praia - Rafa Lins

15h - Beach Tennis - Gui Prata

16h - Beach Tennis - Gui Prata

18h - DJ Nicole Nandes

19h - Pocket Show Blitz

Dia 7 (domingo)

9h - Vôlei de Praia - Rafa Lins

10h - Beach Tennis - Gui Prata

11h - Beach Tennis - Gui Prata

14h - Vôlei de Praia - Rafa Lins

18h - DJ Nicole Nandes

19h - Pocket Show Toni Garrido

Dia 11 (quinta-feira)

9h - Futevôlei - Leo Tubarão

10h - Beach Tennis - Gui Prata

11h - Beach Tennis - Gui Prata

14h - Futevôlei - Leo Tubarão

15h - Beach Tennis - Gui Prata

16h - Beach Tennis - Gui Prata

Dia 12 (sexta-feira)

9h - Futevôlei - Leo Tubarão

10h - Beach Tennis - Gui Prata

11h - Beach Tennis - Gui Prata

14h - Futevôlei - Leo Tubarão

15h - Beach Tennis - Gui Prata

16h - Beach Tennis - Gui Prata

18h - DJ Nicole Nandes

19h - Pocket Show Diogo Nogueira

Dia 13 (sábado)

9h - Futevôlei - Leo Tubarão

10h - Beach Tennis - Gui Prata

11h - Beach Tennis - Gui Prata

14h - Futevôlei - Leo Tubarão

15h - Beach Tennis - Gui Prata

16h - Beach Tennis - Gui Prata

18h - DJ Nicole Nandes

19h - Pocket Show - Xande de Pilares

Dia 14 (domingo)

9h - Futevôlei - Leo Tubarão

10h - Beach Tennis - Gui Prata

11h - Beach Tennis - Gui Prata

14h - Futevôlei - Leo Tubarão

18h - DJ Nicole Nandes

19h - Pocket Show - Mart'nália