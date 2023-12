Show de Maria Rita será no Vivo Rio, no Flamengo - Divulgação

Publicado 22/12/2023 06:03

Rio - Há 20 anos, Maria Rita lançava seu primeiro disco. De imediato, emplacou sucessos como “Cara Valente” e “A Festa”, vendendo mais de 1 milhão de cópias. No terceiro álbum, mostrou o seu samba, começando uma vitoriosa trajetória pelo gênero. Consolidada como uma das principais sambistas do país, a cantora criou o projeto “Samba da Maria” em 2015. De lá pra cá, percorreu os mais diversos palcos com esse formato que volta ao palco do Vivo Rio, no Flamengo, na próxima quinta-feira (28), em um verdadeiro pré-réveillon. “Ainda estou pensando nos detalhes do show, mas vai ser o ‘Samba da Maria’ bom e velho”, disse a cantora.

ANO MOVIMENTADO

Questionada se o contato com o público a poucos dias da virada é importante para começar um novo ano renovada, Maria Rita foi sincera. “Não sei se o contato com o palco, com o público, chega a ser importante. Não sei se ‘importante’ é a palavra, mas é uma delícia! Uma sensação de missão cumprida. Sem contar que poder estar com a turma no palco, e fora, mais uma vez, traz um clima de união e força”, disse a cantora, completando: “Mas confesso que se não tivesse essa oportunidade e eu pudesse estar numa praia distante de tudo e de todos, eu também acharia maneiro”.

Fato é que Maria vai fechar 2023 no palco, um dos espaços nos quais ela mais esteve ao longo do movimentado ano. “Foi um ano muito desafiador”, disse a cantora, que escolheu seus shows em festivais como os momentos mais marcantes. “Particularmente, minha gratidão está nos festivais. Eu sempre gostei muito de festival, e me ver presente em tantos eventos diversos foi muito importante pra mim. Tô aqui, tô exausta, porém viva e aprendendo constantemente, conquistando novos espaços e públicos”, disse Maria.

Assim como nos festivais, a cantora vai levar para o público de seu último show do ano sucessos de sua discografia, como “Tá Perdoado”, “Maltratar Não é Direito” e “Num Corpo Só”, e clássicos imortalizados nas vozes de grandes nomes da música brasileira, como Beth Carvalho (“Vou Festejar”), Jorge Aragão (“Coisa de Pele”, “Lucidez”), Clara Nunes (“Juízo Final”), Gonzaguinha (“É”, “O Homem Falou”), Elis Regina (“O Bêbado e a Equilibrista”) e Arlindo Cruz (“O Meu Lugar”).

UM NOVO CICLO

Apesar do sucesso de sua carreira, Maria demonstra preocupação com a realidade. “Me recuso a acreditar que deu ruim pra sempre. Tenho filhos, tenho afilhados... Esse mundão tem que melhorar, pelo menos um pouco”, disse a cantora. “Acredito que a gente, enquanto sociedade, pode mudar”, afirma Maria, apontando as formas que enxerga para que a mudança se faça real: “Acreditando e vivendo diariamente a tolerância, a curiosidade em aprender o ponto de vista do próximo, a gentileza, descartando a agressividade gratuita, o ego do ‘só a minha verdade existe’, lembrando da pureza das crianças e da natureza”.

SERVIÇO

Samba de Maria

Data: 28 de dezembro

Horário: às 21h (a casa abre 2h antes)

Local: Vivo Rio (Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo - Rio de Janeiro)

Ingressos: a partir de R$70 (meia) e R$140 (inteira)