Seu Jorge, Ivan Lins, Sandrá Sá, Marina Lima, Maria Gadú e Frejat estão entre as atraçõesDivulgação

Publicado 27/10/2023 06:01 | Atualizado 27/10/2023 08:26

Celeiro de ritmos musicais reconhecidos internacionalmente, o Brasil vai prestar uma homenagem a dois gêneros que nasceram nas comunidades negras dos Estados Unidos. Entre sexta (27) e domingo (29), a Marina da Glória será palco da primeira edição do Prio Blues & Jazz Festival, reunindo artistas de diferentes gerações que prepararam shows exclusivos para o evento.

A proposta é criar uma sonoridade única a partir da fusão do blues e do jazz com ritmos bem brasileiros, como o Samba e a Bossa Nova. “Programamos artistas que têm referências do blues e jazz nas suas composições. Frejat, Ed Motta, Ivan Lins, Sandra Sá, Paula Lima e Luedji Luna são cantores que surgiram e cresceram com os gêneros pautados no festival. Existem muitos eventos espalhados pelo país que homenageiam samba, pagode, rock e rap, mas faltavam o blues e jazz. Tem uma demanda grande na cidade maravilhosa para o público da black music”, explica Peck Mecenas, curador do evento.



Dentro do conceito de transportar o público para uma verdadeira casa de jazz, os organizadores criaram os palcos Open Air e Indoor. Enquanto Seu Jorge, Marina Lima, Céu e outras estrelas farão seus shows no palco principal, o grupo Afrojazz e artistas instrumentais vão se apresentar no palco Indoor.



DIVERSIDADE NO PALCO

Além de contemplar diferentes gerações, a organização do Blues & Jazz Festival convidou artistas de estilos distintos para a primeira edição. Na noite de abertura, sobem ao palco Marina Lima, Orquestra Imperial, Ivan Lins, Tuto Ferraz, Victor Biglione e Mário PC. Amanhã, é a vez de Paula Lima, Luedji Luna, Maria Gadú, Seu Jorge, Nuno Mindelis, Luiz Otávio e Flávio Guimarães. O encerramento fica a cargo de Céu, Ana Cañas, BNegão&Black Mantra, Sandra Sá, Ed Motta, André Mehamri, Ricardo Verocai e Marcos Suzano.



“Sempre ouvi muito blues e muito jazz. A ideia do projeto é destacar a linguagem do blues dentro da música brasileira e, ao mesmo tempo, brincar com canções que não têm essa sonoridade tão presente, trazê-las para esse universo . Pra mim, ‘Esquinas’, do Djavan, sempre foi um blues, por exemplo. Quem melhor representa esse projeto é o Luiz Melodia. Incluímos ‘Pérola Negra’, entre outras canções do compositor no repertório”, conta Frejat, que abre o festival no palco principal.



Ivan Lins, que já se apresentou inúmeras vezes no Festival de Montreaux, na Suíça, também comentou a proposta do festival “ Estarei lá, com o meu quinteto, e vou apresentar um show com influências do blues e do jazz, além da diversidade da música brasileira. Vai ser um espetáculo vibrante e também amoroso, em que passo toda a minha emoção para emocionar as pessoas que vão estar assistindo”, disse o cantor.



O rapper BNegao revelou que ouve jazz e blues desde a adolescência. “O som seminal do blues me emociona profundamente, e alguns dos pioneiros estão entre os meus heróis na música. O jazz também faz parte da minha vida. Ouço desde as primeiras gravações registradas até os Miles Davis dos anos 80 e 90. Quando o jazz rap surgiu, nos anos 90, eu já estava mergulhado nesse mundo”, disse o cantor, que vai homenagear Tim Maia no show, ao lado da banda Black Mantra



PODER FEMININO

Intencionalmente, o line-up do Blues & Jazz Festival conta com mais mulheres do que homens. Entre os 13 shows programados para o palco principal, oito serão estrelados por mulheres. Além deCéu, Marina Lima, Sandra Sá, Paula Lima, Luedji Luna, Maria Gadú e Ana Cañas, a Orquestra Imperial conta com Emanuelle Araújo e Nina Becker nos vocais.



“O resultado da minha trajetória até aqui é blues, é timbalada, é Michael Jackson. ‘Fullgas’ é sobre isso, ‘Clímax’ é sobre isso, ‘Motim’ é sobre isso, minha ligação com o Mano Brown é isso. Então, mesmo que eventualmente possam ter um ou dois números musicais feitos especialmente para esse show, a música preta, o blues americano, o blues brasileiro, eu sou o resultado disso, então esse festival é a minha cara”, disse Marina.



“O show é divertido e muito musical. Nos alegramos em fazer música juntos, eu e meus amigos. São musicistas muito talentosos e subimos no palco para fazer exclusivamente música, portanto cada show é diferente. É um show vivo onde a inspiração de cada pessoa ali, naquele dia, influencia tanto a forma de tocar quanto o repertório”, explicou Gadú.



Realizado por Peck Produções, BR Projects, Governo Federal e Ministério da Cultura, o Blues & Jazz Festival é apresentado pela Prio e conta com o patrocínio da Claro.



SERVIÇO

Prio Blues & Jazz Festival

Marina da Glória - Av. Infante Dom Henrique, S/N - Glória

Sexta (27), a partir das 18h, sábado (28), às 17h, e domingo (29), às 15h

Ingressos a partir de R$ 100