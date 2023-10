Alcione faz show de encerramento - Lucas Landau/ Globo

Publicado 27/10/2023 06:03

O fim de semana chegou e separamos alternativas para todos os gostos, muitas delas gratuitas. Além de diversos festivais, shows de Planet Hemp, Diogo Nogueira, Maiara e Maraísa e outros artistas são alguns destaques dos próximos dias no Rio de Janeiro.

GRÁTIS & DIVERSOS

FESTIVAL MULHERES DO MUNDO

Alcione e Marina Sena estão entre os nomes confirmados no evento



Mais de 100 mil pessoas são aguardadas na segunda edição do Festival WOW Rio, que será realizado entre hoje (27) e domingo (29) na Praça Mauá, no Centro. Com programação totalmente gratuita, o evento vai contar com mais de 200 atividades, incluindo feira de negócios com 250 barracas de empreendedoras, instituições, ativistas e parceiros; e rodas de conversa conduzidas por cerca de 500 convidados especiais, além de shows e oficinas.

Promovendo encontros em várias partes do mundo desde 2010, o WOW escolheu o Rio de Janeiro como sede da sua versão latino-americana. No Brasil, o festival é organizado pela Redes da Maré, instituição conhecida por sua longa atuação no conjunto de 16 favelas da Maré e pela luta para garantir os direitos dos 140 mil moradores.



A escritora Conceição Evaristo, a ministra da Igualdade Racial Anielle Franco e a deputada federal Benedita da Silva são algumas participantes famosas das mesas, enquanto Alcione, Marina Sena e MC Carol estão entre as estrelas que farão shows no evento. A programação completa está no site www.festivalmulheresdomundo.com.br



Hacktudo mistura tecnologia, arte e diversão ao longo de dois dias



O maior festival de cultura digital do país está de volta à Cidades das Artes. Com corrida de drones, exposições imersivas, realidade virtual com obras de arte, conferência sobre IA só com palestrantes mulheres e outras atrações, o Hacktudo acontece amanhã (28) e domingo (29), das 14h às 22h.

"Queremos que todos tenham acesso à tecnologia e ao conhecimento, com oportunidades de vivenciarem o virtual com a arte e, por isso, fazemos um festival gratuito e diversificado", diz o curador Miguel Colker. Confira a programação completa em www.hacktudo.com.br

FESTIVAL SABORES NORDESTINOS

O segundo final de semana do Festival Sabores Nordestinos, na Feira de São Cristóvão, é a útima oportunidade para aproveitar pratos especiais a partir de R$ 24,90. “Cada um dos estabelecimentos oferece pratos típicos preparados por chefs talentoso que conhecem a fundo a autêntica culinária da região”, diz o diretor-presidente da Feira, Luiz Carlos dos Santos. Idealizado pela Tônica Mídia, o evento, que também conta com muita música ao vivo e dança, é realizado pela Comissão dos Feirantes, com apoio da Riotur.

O festival acontece hoje (27) e amanhã (28), entre 10h e 4h da manhã, e domingo (29), das 10h às 20h.



HALLOWEEN EM CASARÃO HISTÓRICO

Amanhã (28), às 19h, acontece mais uma edição da tradicional festa de Halloween no casarão histórico onde hoje fica o Pura Vida Hostel. O porão, que é palco da festa há 12 anos, terá exibição de filmes de terror, pintura facial, campeonato de beer pong e outras atrações. O DJ Santi vai animar a festa.

Quem for fantasiado e chegar até às 21h, vai ganhar um drink de boas-vindas. Não é preciso comprar ingresso antecipado ou fazer reserva. Conhecido por ser um ponto de interseção entre Cantagalo-Pavão-Pavãozinho e praia de Copacabana, o casarão de 1928 já serviu de locação para obras como o filme “Tim Maia - Não Há Nada Igual”.



MAIS OPÇÕES!



SAMBA EM COPACABANA

Amanhã (28), o bar “Os Imortais” reúne bares e restaurantes amigos para celebrar seu 11º aniversário na Praça do Lido. Marcelle Britto recebe Mosquito, Moyseis Marques e Gabriel da Muda na roda de samba. Entre 12h e 21h.

OKTOBERFEST CARIOCA

O Boulevard Barra Bonita, no Recreio Shopping, terá mais de 40 torneiras de chopes especiais neste fim de semana. Hoje (27), a partir das 17h, e sábado (28) e domingo (29), a partir das 13h.

MULHERES EM FOCO

A rito-performance “Eu Sou Você” se despede do Rio com apresentações hoje (27), às 14h30, no Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira, e domingo (29), às 15h, na Areninha Carioca João Bosco, em Vista Alegre.



SHOWS



TE VEJO NO PAGODE

Hoje (27) é dia da primeira edição do Te Vejo no Pagode no Espaço Hall. Com ingressos a partir de R$ 20, o evento promete movimentar a Barra da Tijuca com shows completos de três referências do ritmo.

Os cantores Suel e Gamadinho e o grupo Tá na Mente vão subir ao palco da casa de espetáculos para apresentar grandes sucessos. O primeiro show está previsto para começar meia-noite, mas o Espaço Hall vai abrir as portas para o público às 22h.



PRIMEIRO FESTIVAL DOS ANOS 2000

Para resgatar a energia dos anos 2000, o Replay Festival vai reunir alguns dos artistas mais emblemáticos daquela década, inclusive o rapper Sean Kingston, dono do inesquecível hit “Beautiful Girls”.

Além da atração internacional, o Riocentro vai receber os shows de Detonautas, Wanessa Camargo, É o Tchan, KLB, Valesca Popozuda, Cine, Raimundos, Furacão 2000, Naldo, Dibob, Kasino e Brunetta (feat. JonJon). Os organizadores do primeiro festival de música inteiramente focado nos anos 2000 prometem uma experiência totalmente imersiva. O Replay Festival acontece amanhã (28) e domingo (29), com ingressos a partir de R$ 260.



VIBRA BANGU

Grandes sucessos da música sertaneja e do pagode prometem agitar Bangu neste final de semana!

A dupla Maiara e Maraísa, com seus hits conhecidos pelo Brasil inteiro, e o grupo Tá na Mente são as principais atrações do Vibra Bangu, evento que acontece neste domingo (29) e tem a proposta de celebrar a diversidade da música e da cultura. Com ingressos a partir de R$ 40, o Vibra Bangu será realizado no estacionamento do Bangu Shopping. Os portões serão abertos às 15h.

ROUPA NOVA

Hoje (27), o Roupa Nova retorna à Baixada Fluminense com um show repleto de grandes sucessos que conquistaram diversas gerações. Com mais de 40 anos de carreira, 20 milhões de cópias vendidas, 38 discos lançados e 35 temas de novela, a banda vai cantar hits como “Dona”, “Anjo”, “Coração Pirata”, “Volta pra Mim”, “Whisky a Go-Go” e “A Viagem”. Ricardo Feghali, Kiko, Nando, Serginho Herval e Fábio sobem ao palco do Via Music Hall, em São João de Meriti, às 21h. Ingressos a partir de R$ 30.



PLANET HEMP

Neste sábado (28), o Planet Hemp chega à Fundição Progresso, na Lapa, com a turnê Jardineiros, oriunda do primeiro projeto de inéditas da banda após um hiato de 22 anos. Além das canções do álbum que recebeu duas indicações ao Grammy Latino 2023, o show traz os grandes sucessos da banda. Abertura da casa às 21h30. A partir de R$ 100.



DIOGO NOGUEIRA

Amanhã (28), Diogo Nogueira apresenta seu novo show no Qualistage, na Barra da Tijuca, com repertório repleto de surpresas. Além de novas leituras de canções próprias, Diogo leva o samba de roda da Bahia para o palco e sucessos de Arlindo Cruz, Chico Buarque, Tim Maia e Zeca Pagodinho. Às 22h. A partir de R$ 70 (meia-entrada).