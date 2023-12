Rio conta com diversas atrações natalinas, muitas delas gratuitas - Ilustração/Paulo Márcio

Publicado 15/12/2023 06:03

Faltando poucos dias para o Natal, a atmosfera da tradicional festa anual já está mais do que estabelecida. De olho em quem quer aproveitar a magia do período na cidade do Rio de Janeiro, o Show & Lazer preparou uma lista com atrações diversas, muitas delas gratuitas.

ESPETÁCULOS

A Orquestra Sinfônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) elaborou dois concertos especiais que serão apresentados na Sala Cecília Meireles, espaço da Funarj localizado na Lapa. Hoje (15), às 19 horas, sob a regência de Abel Rocha, o concerto, com obras natalinas de Bach, Corelli e Vivaldi, contará com as participações de Michele Menezes, Luciana Costa et Silva, Guilherme Moreira, Inácio de Nonno, Coro Infantil da UFRJ e Brasil Ensemble. Na segunda-feira (18), também às 19h, será apresentado o “Concerto Tropical de Natal”, com alunos e convidados da professora Suray Soren, do projeto Carioquinha, e participações especiais de Pietro Schleder de Assis, Jessé Sadoc e Leandro Pinotti. Os ingressos para os dois eventos estão disponíveis a partir de R$ 20.

Para quem prefere uma experiência mais conectada ao universo da internet, “Natal Gashi em Harmonia” é uma boa alternativa. Com figurinos e cenários criativos, o espetáculo promete momentos inesquecíveis para toda a família, mexendo com os sentidos em meio a muitas emoções e surpresas. Protagonizado por Gabriel e Shirley, youtubers com mais de 4 milhões de inscritos na plataforma, “Natal Gashi em Harmonia” será apresentado neste domingo (17), às 17h, no Vivo Rio, no Flamengo, com ingressos a partir de R$ 50.

SHOPPINGS

Além das tradicionais decorações temáticas, os shoppings cariocas oferecem diversas opções gratuitas de entretenimento neste período. Amanhã (16) e domingo (17), o Américas Shopping, no Recreio dos Bandeirantes, promove oficinas infantis de decoração de árvores, guirlandas e bolas de Natal, além de confecção de cartões para a data comemorativa, com sessões às 15h, 15h30, 16h e 16h30.

O Shopping Jardim Guadalupe, por sua vez, apresenta o espetáculo infantil “A Procura do Papai Noel” no domingo (17), às 15h. Em uma história cheia de emoções, os ajudantes do Bom Velhinho têm a importante missão de fazer o Natal acontecer, já que o personagem principal sumiu.

Com decoração especial da Turma da Mônica, com direito a uma estátua gigante da icônica personagem que faz 60 anos em 2023, o Carioca Shopping, na Penha, promove atividades interativas que prometem entreter baixinhos e adultos até o dia 25. Além de duas árvores com túnel de passagem, o espaço conta com labirinto vertical desafiante, emocionante escorregador e jogos touchscreen.

Enquanto a turma de Maurício de Sousa é destaque na Penha, o Bangu Shopping escolheu icônicos personagens criados por Walt Disney como estrelas do Natal 2023. Além do Mickey Mouse de sete metros de altura e da Casa do Pluto, a Praça de Eventos Expansão ganhou cenários para fotos e atrações com brinquedos especiais, como Trem Escorregador, Bola Gira e Pixel Box.

“Os personagens da Disney agradam a todas as idades. É uma excelente oportunidade para pais e filhos celebrarem a magia do Natal juntos, com todo encanto que a marca traz. Os visitantes vão encontrar uma decoração lúdica, cheia de luz e beleza, além de oficialmente podermos ter o retorno do Papai Noel de forma 100% presencial, sem restrições, após 3 anos de pandemia, o que torna o momento ainda mais especial”, conta Ludmila Martins, coordenadora de Marketing do Bangu Shopping.