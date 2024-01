Chico César faz o primeiro show do evento - Divulgação

Chico César faz o primeiro show do evento Divulgação

Publicado 19/01/2024 06:03

Rio - Ao longo de dez dias seguidos, a Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema, será palco de um evento que vai unir diversas atividades e shows gratuitos. Grandes nomes da música brasileira, como Chico César e Zélia Duncan, fazem parte da programação da quarta edição do Claro Verão Rio, que começa hoje (19).

ATIVIDADES DIVERSAS

Até o próximo dia 28, os três andares da Casa de Cultura Laura Alvim, na Avenida Vieira Souto, serão tomados por ativações abertas ao público. O primeiro andar mistura criatividade e tecnologia, com um Espaço Kids dedicado ao lúdico onde foi instalado o Xbox One, com o jogo Just Dance.

No segundo andar, a Sala Claro Gaming vai disponibilizar Xbox Series X, PlayStation 4, Playstation com Realidade Virtual e PC Gamer. Já a Sala 5G+ vai oferecer uma experiência com óculos de Realidade Virtual e um jet ski em que o público pode acompanhar o trajeto do jogador por meio de um telão de led. Para testar a memória dos participantes, o jogo de agilidade Genius Serviço Claro também vai estar disponível. Na Sala Instagramável, o evento conta com uma exposição com globos espelhados para registros do momento em cliques.

Completando as atrações do segundo andar, a sala de Saúde e Bem Estar vai atender o público do evento com estações de maquiagem, penteados, barbearia e massagem. O serviço, gratuito e por ordem de chegada, estará disponível das 14h às 20h.

SHOWS

Com uma vista privilegiada da praia de Ipanema, as atrações musicais gratuitas vão acontecer no terceiro andar. Antes dos pocket shows de artistas consagrados, DJs vão animar o público a partir das 18h. Todos os dias, às 19h, nomes como Chico César, Raimundos, Céu, Zélia Duncan, Kiko Zambianchi e Paulo Ricardo vão subir ao palco para apresentações especiais repletas de sucessos. "Tocar no Rio é sempre uma alegria. Adoro esta cidade, onde encontro gente de todo Brasil. Sempre sou muito bem recebido. É um prazer enorme somar com um projeto importante, como o Claro Verão Rio”, disse Chico César.

No dia 27 de janeiro, a programação do Claro Verão Rio vai atravessar a ponte até Niterói. O cantor Paulinho Moska vai se apresentar no formato voz e violão com o show “Os Violões Fênix do Museu Nacional”, com entrada franca, no Teatro Popular Oscar Niemeyer, às 20h.

O público do evento está convidado a doar alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e materiais de limpeza. Além disso, a Casa de Cultura Laura Alvim será ponto de coleta de doações, formando uma grande rede de solidariedade. A ação faz parte do Verão Solidário, projeto criado pela Peck Produções, em parceria com o RioSolidario.

SERVIÇO

CLARO VERÃO RIO 2024

Casa de Cultura Laura Alvim (Casa Claro)

Av. Vieira Souto, 176

De 19 a 28 de janeiro

Entrada franca, por ordem de chegada (sujeita a lotação)

Classificação: Livre (Permitida a entrada de menores de 16 anos apenas acompanhados pelos responsáveis)

Primeiro andar

Área Kids - 14h às 18h

Xbox One + Kinect (Just Dance)

Segundo andar - 14h às 22h

Sala Saúde e Bem Estar (Maquiagem, penteados, barbearia e massagem)

Sala Claro Gaming (Xbox Series X, PlayStation 4, Playstation VR, PC Gamer)

Sala 5G+ (VR Jet Ski)

O Que a Claro Tem de Melhor (Genius Serviço Claro)

Sala Instagramável (exposição globos espelhado)

Terceiro andar

DJ - 18h

Pocket Shows - 19h

19/01 (sexta) - Chico César

20/01 (sábado) - Planta e Raiz

21/01 (domingo) - Raimundos

22/01 (segunda) - Céu

23/01 (terça) - Colomy

24/01 (quarta) - Zélia Duncan

25/01 (quinta) - Baia

26/01 (sexta) - Catha

27/01 (sábado) - Kiko Zambianchi

27/01 (sábado) - Paulinho Moska (Niterói)

28/01 (domingo) - Paulo Ricardo