Sandra Sá é a protagonista do espetáculo Divulgação

Publicado 05/01/2024 06:03

Rio - Um dos musicais de maior sucesso dos últimos tempos está de volta para uma curta temporada na cidade do Rio de Janeiro. O espetáculo “80 – A Década do Vale Tudo Doc. Musical” estreou ontem (4) no Teatro Claro Rio, em Copacabana, e segue em cartaz até o dia 5 de fevereiro. “Cantar é minha missão e o palco é o meu altar”, disse Sandra Sá, protagonista do musical, sobre o retorno ao trabalho logo no início do ano.

ANOS INESQUECÍVEIS

Assim que estreou, em junho de 2023, “80 – A Década do Vale Tudo Doc. Musical” mostrou que já era um sucesso. Em pouco mais de um mês, o espetáculo foi visto por mais de 20 mil pessoas no Rio. Após repetir o êxito em São Paulo, o musical retornou ao Rio em setembro e só fez uma pequena pausa para as festas de final de ano. Em entrevista ao Show & Lazer, Sandra Sá falou sobre o desafio de protagonizar o espetáculo. “Toda vez que vou fazer alguma coisa nova bate um frio na barriga, mas tivemos uma preparação intensa, para que saísse tudo direitinho. Os diretores foram incríveis, me deixaram super à vontade. Eu já conhecia o doc. musical, então quando fui convidada para o 80! foi uma honra enorme”, disse a cantora, referindo-se ao gênero de teatro musical criado pelo diretor Frederico Reder e pelo dramaturgo Marcos Nauer que começou com “60! Década de Arromba”, e seguiu com “70? Década do Divino Maravilhoso”.

Com quase 10 toneladas de cenário, mais de 600 figurinos e 120 perucas, “80 – A Década do Vale Tudo Doc. Musical” leva ao palco 30 artistas, entre músicos, atores e bailarinos, para retratar momentos icônicos da década de 1980, como o primeiro Rock in Rio, o casamento de Principe Charles e Diana, o lançamento de filmes históricos, a inauguração da Marquês de Sapucaí, o fim da Ditadura Militar, a Nova Constituição Brasileira, a queda do muro de Berlim e o adeus a Bob Marley, Elis Regina e Vinicius de Moraes. “Eu comecei minha carreira nos anos 80, então é uma época muito especial pra mim. Me lembro de estar fazendo psicologia na faculdade quando a Fafy Siqueira começou a me inscrever em concursos e daí passei a cantar. Celebrar a vida e esses momentos incríveis com o musical é maravilhoso”, disse Sandra, que canta sucessos de nomes como Rita Lee, Madonna, Tim Maia, Gal Costa, Lulu Santos, Cazuza, Michael Jackson, Queen, Pink Floyd, Blitz, Titãs, RPM e Legião Urbana.

SERVIÇO

80 – A DÉCADA DO VALE TUDO DOC. MUSICAL

Local: Teatro Claro Mais – Rua Siqueira Campos, 143 – 2º piso – Copacabana

- Quintas e sextas, às 20h

- Sábados e domingo, às 16h e às 20h

- Última sessão no 5 de fevereiro, às 18h

Ingressos

Valores Populares: R$ 39,90 limitados aos primeiros 10% de cada setor.

Plateia - R$250 e R$125 (meia)

Frisas e camarotes - R$200 E R$100

Balcão II - R$140 e R$70

Balcão II- R$100 e R$50