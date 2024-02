Maestro Felipe Prazeres revelou que canções de Alceu Valença e Ivete Sangalo estarão no repertório - Divulgação

Publicado 16/02/2024 06:03

Rio - A paixão do brasileiro pelo Carnaval faz com que a festa sempre comece antes e termine depois da data marcada no calendário. Quem deseja encerrar a folia 2024 em grande estilo tem uma opção que reúne três ícones cariocas, a Orquestra Petrobras Sinfônica, o Monobloco e a Fundição Progresso.

REENCONTRO

Com quase 50 anos de história, a Orquestra Sinfônica vai se unir ao Monobloco, que tem sua origem no 2000, para uma celebração que promete entrar para a história, o Baile Sinfônico. As duas potências musicais voltam a se encontrar após quase dez anos, já que estiveram juntas em shows inesquecíveis que aconteceram em 2014 e 2015. "A Orquestra Petrobras Sinfônica, mantendo sua linha de conectar a orquestra à sociedade, retorna com um dos seus mais divertidos projetos, na festa mais importante do país. A animação está a mil por aqui", disse o maestro Felipe Prazeres.

O reencontro será amanhã (17), na também icônica Fundição Progresso. O "showcerto" vai misturar diversos gêneros, como samba, música clássica e forró. Canções como “Carinhoso”, “Cidade Maravilhosa”, “Taj Mahal” e “Pequena Serenata Noturna” são algumas confirmadas no repertório. Ao Show & Lazer, o maestro revelou um pouco mais do repertório. “A gente vai tocar as marchinhas que até hoje todo mundo canta, vai tocar Ivete Sangalo, Alceu Valença, Jorge Ben Jor e também música de concerto”, disse Prazeres.

Além do esperado reencontro entre o Monobloco e a Orquestra Sinfonica, a noite na Fundição Progresso terá a presença da DJ Nicole Nandes e do Bloco 442, que vai encerrar o evento com um espetáculo repleto de brasilidade.

Serviço

Evento: Baile Sinfônico

Data: 17 de fevereiro de 2024

Local: Fundição Progresso (Rua dos Arcos, 24 - Lapa)

Abertura da casa: 20h30