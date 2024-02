Cordão do Boitatá faz seu esquenta no domingo (4), a partir das 7h - Divulgação/Sabrina Mesquita

Cordão do Boitatá faz seu esquenta no domingo (4), a partir das 7hDivulgação/Sabrina Mesquita

Publicado 02/02/2024 06:03

Rio - O último final de semana antes do carnaval na cidade do Rio está repleto de opções para quem gosta de blocos de rua. Nos próximos dias, mais de 90 blocos vão desfilar em todas as regiões. A maratona pré-carnavalesca começa hoje (2), quando o Badalo de Santa Teresa promete agitar as ladeiras do bairro a partir das 18h. A concentração será no Largo das Neves, 412. Na Zona Norte, o Bloco Rolado tem concentração marcada também para às 18h, na Praça Niterói, 17, no Maracanã. Quem estiver na Zona Sul, pode aproveitar a folia com o Inova que eu Gosto, que sai da Praia do Flamengo, 200, às 18h.

Amanhã (3), o sertanejo vai dar o tom na rua Primeiro de Março com o megabloco Chora Me Liga, que promete arrastar uma multidão a partir das 7h da manhã. Quem quiser curtir um bloco um pouco mais tarde pode atravessar a Baía de Guanabara para o tradicional Pérola da Guanabara, que vai deixar a Ilha de Paquetá repleta de cor e animação. A concentração acontece às 12h e o público tem acesso à ilha através das barcas que saem da estação da Praça XV de Novembro, no Centro.

Sábado também é dia de diversão para os baixinhos. O bloco Infantil Sá Pereira desfila pelas ruas de Botafogo, na Zona Sul, das 8h às 13h, com saída da rua Capistrano de Abreu, 29. Já a turma que é fã de escaladas tem encontro marcado na Urca, onde o bloco Só o Cume Interessa reúne sua bateria das 10h às 16h, na Praça General Tibúrcio. Para quem mora na Zona Norte, o bloco Calma Amor arrasta 4 mil foliões animados pelas ruas de Irajá a partir das 16h. A concentração é na Av. Monsenhor Felix, 710. E o Simpatia é Quase Amor comemora 40 anos de existência tendo como cenário a orla da praia de Ipanema, a partir das 14h, na rua Teixeira de Melo, 37.

No domingo (4) é bom acordar cedo, já que às 7h da manhã o Bloco da Favorita inicia sua concentração na rua Primeiro de Março. O megabloco, que neste ano vai homenagear a cantora Preta Gil e emocionar os milhares de foliões que prometem lotar o Centro. Perto dali, na rua da Assembleia 40A, o tradicional Cordão do Boitatá faz seu esquenta até a Praça Tiradentes, também a partir das 7h da manhã.

Um pouco mais tarde o Largo de São Francisco de Paula, também no Centro, recebe um dos mais animados blocos do Carnaval carioca. O Fogo e Paixão anima cariocas e turistas com o melhor da música brega em ritmo de carnaval. Com fantasias criativas e muita animação, o bloco já tem seu público cativo, que todos os anos canta na ponta da língua sucessos que fazem parte da memória afetiva de foliões de todas as idades. A concentração está marcada para às 8h.

MUITO MAIS OPÇÕES

Separamos alguns destaques do final de semana, mas a lista de blocos é enorme! Para conhecer todos, basta acessar o site carnavalderua.rio ou baixar gratuitamente o aplicativo Blocos Rio 2024.