Jorge Aragão faz show no último dia do evento - Divulgação/Yves Lohan

Jorge Aragão faz show no último dia do eventoDivulgação/Yves Lohan

Publicado 09/02/2024 06:13

Rio - Um dos principais points do samba na cidade do Rio, o Terreirão do Samba tem uma programação pra lá de especial no Carnaval 2024. Localizado na Praça Onze, bem pertinho da Marquês de Sapucaí, o espaço conta com dez dias de apresentações neste ano, dois a mais do que na temporada 2023. A programação começou na semana passada e recomeça hoje (9). Com ingresso a preço popular, o Terreirão do Samba tem grandes nomes à espera do público, como Jorge Aragão, Xande de Pilares, Ferrugem, Clareou, Mumuzinho e Arlindinho. Para facilitar, a compra do ingresso de R$20 pode ser feita pela plataforma Ticket Hub