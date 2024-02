Luísa Sonza, Wesley Safadão e Ludmilla estão entre as atrações do Carnaval das Artes 2024, na Marina da Glória - Divulgação

Publicado 09/02/2024 06:03

Rio - O Carnaval 2024 chegou e o Rio de Janeiro está repleto de opções. Além dos tradicionais desfiles das escolas de samba e de centenas de blocos de rua, os foliões também podem aproveitar festas fechadas em alguns espaços famosos da capital. O Show & Lazer separou três dessas alternativas.

MUSEU DE ARTE MODERNA

Em sua sétima edição, o Rio de Carnaval ocupa os Jardins do Museu de Arte Moderna (MAM). A área externa de uma das mais importantes instituições culturais do país conta com sete dias de programação para todas as tribos e ritmos com apresentações de pop, samba, funk, rap e atrações LGBTQIA+. O evento começou semana passada e recomeça hoje (9), com ninguém menos que Pabllo Vittar. “As expectativas são as melhores! Eu estou muito animada porque é a primeira vez que a gente se apresenta com o Bloco Chá da Pabllo no Carnaval do Rio de Janeiro. E como é Carnaval, a gente sempre prepara um repertório especial para a ocasião. Venho de uma semana intensa de ensaios. Então, podem esperar muita ferveção e agito que a mãezinha está chegando com todo o gás do mundo”, disse a cantora ao Show & Lazer.

Suel, que divide o palco com Di Propósito e Vitinho na terça (13), também falou sobre a expectativa para o show. “Carnaval, pagode e Rio de Janeiro se completam né? Encontrar os amigos, fazer novas amizades, cantar até perder a voz e criar memórias inesquecíveis. Esse é o espírito dessa época tão maravilhosa que é o carnaval. Não espero nada de diferente disso, porque se tem uma coisa que o brasileiro sabe fazer bem é festejar!”, disse o cantor. Os ingressos para o Rio de Carnaval nos Jardins do MAM estão disponíveis a partir de R$40.

MARINA DA GLÓRIA

Com a promessa de ser o maior festival carnavalesco do Brasil, o Carnaval das Artes 2024 vai transformar a Marina da Glória em um cenário mágico de música, dança e diversão nos entre domingo (11) e terça-feira (13).

O line-up do evento reúne alguns dos grandes nomes da música nacional contemporânea, como Ludmilla, Luísa Sonza, Maiara e Maraisa, Dennis, Zé Neto e Cristiano, Simone Mendes e Wesley Safadão. Um dos maiores fenômenos dos anos 1990 e 2000, o grupo baiano É o Tchan, completa a lista. Os ingressos para o Carnaval das Artes 2024 estão disponíveis a partir de R$195.

CIRCO VOADOR

Com programação anunciada em primeira mão pelo Show & Lazer no ano passado, o CarnaMango será realizado pela primeira vez no Circo Voador, casa de shows localizada na Lapa com mais de 40 anos de história. “Estamos muito felizes em consolidar o CarnaMango como uma programação noturna alternativa do carnaval carioca, agora nesse palco tão importante que é Circo Voador, e retomando essa tradição de eventos carnavalescos da casa", diz Thaís Tolentino, CMO da MangoLab.

Uma das grandes atrações do CarnaMango será o show que vai reunir Marcelo D2 e o Cacique de Ramos. “Talvez o que mais me influenciou a fazer samba no mundo foi o movimento do Cacique de Ramos, que é muito pouco falado, mas muito importante pra mim, tanto quanto Bossa Nova, Tropicália... Desse movimento que saiu grandes nomes como Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Fundo de Quintal, tanta gente importante. Eu vou me reunir com eles e será um showzaço. Carnaval no Rio de Janeiro, né? Sem mais!", afirma D2. O show vai acontecer no último dia do evento. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$50.

RIO DE CARNAVAL NOS JARDINS DO MAM

Sexta-feira (9) - Bloco do Chá com Pabllo Vittar

Horário: 21h

Sábado (10) - Bloco Da Nubrilho com Rebecca

Horário: 16h

Domingo (11) - Treta Bloco

Horário: 16h

Terça-feira (13) - Encontrin Oh! Bloco com grupo Di Propósito, Suel e Vitinho

Horário: 16h

CARNAVAL DAS ARTES NA MARINA DA GLÓRIA

Domingo (11)

Maiara e Maraisa

Ludmilla

É o Tchan

Poze do Rodo

Segunda (12)

Wesley Safadão

Dennis DJ

Israel & Rodolffo

Belo

Terça (13)

Zé Neto & Cristiano

Luísa Sonza

Simone Mendes

Péricles

Orochi

Mc Maneirinho

CARNAMANGO NO CIRCO VOADOR

Domingo (11)

18h - Juntos com Certeza

20h20 - Brasília Amarela

21h - Dança & Bronze (Camões b2b Zasou)

22h20 - Ibrejinha

23h - MangoLab DJ Set

00h30 - Dona Onete

01h30 - Facchinetti b2b DJ Nepal

Segunda-feira (12)

18h - jacquelone

19h30 - GLAU

21h - Carlos do Complexo b2b LARINHX

22h30 - FBC conv. Ebony

23h30 - VHOOR

00h30 - DJ Ingrid

01h30 - Furacão 2000

Terça-feira (13)

18h - Roots’n’fruits (Lysia & Bala)

20h - Marta Supernova

21h30 - DJ Nuts

23h - Marcelo D2 conv. Cacique de Ramos

00h15 - MangoLab DJ Set

02h - Sô Lyma