Larissa Manoela se declara para o marido, André Luiz Frambach - Reprodução do Instagram

Publicado 15/02/2024 09:45 | Atualizado 15/02/2024 09:46

Rio - Larissa Manoela, de 23 anos, se declarou para o marido, André Luiz Frambach, que completa 27 anos, nesta quinta-feira, através do Instagram. Na rede social, a atriz compartilhou uma série de fotos dos dois juntinhos e exaltou o amado.

"Chegou o dia dele que transforma todos os meus! O dia que ele veio ao mundo em 97. Aquariano nato. Entregue, intenso, profundo. Raso? Desconhece. Gosta de se jogar pra valer, viver mesmo, aproveitar tudo e amar muito. Ama a vida. Ama a natureza. Ama os animais. Ama as coisas simples. Ama os pequenos detalhes. Ama observar. Ama compartilhar. Ama a família. E me ama. (ok, essa parte ficou meio egocêntrica)". Mas é a verdade. Exala aos 4 cantos e para todo mundo o quanto amar é a coisa mais importante que podemos sentir por alguém", escreveu ela.

"Pra mim é privilégio. É amor doce, puro, leve e precioso! Eu sempre faço questão de falar isso. Que ele saiba que esse amor só se multiplica a cada dia! Em cada momento que passamos juntos. Em cada caminho percorrido, em cada gargalhada compartilhada, em cada lágrima derramada, em cada conversa debatida (ele é casado com uma capricorniana e sabe que sempre tenho bons argumentos), em cada toque, carinho e beijinho. Vibro sua vida todo dia porque hoje sem ela, a minha não faz tanto sentido. Que esse novo ciclo seja mágico, lindo, divertido, próspero, prazeroso e cheio de saúde e boas oportunidades.

Que tenha muito nós! Te amo todo dia mais. Feliz aniversário marido", finalizou.

Nos comentários, André retribuiu o carinho de Larissa. "Eu não sei nem o que falar de verdade! Acho que mais do que escrever. Eu só tô sentindo tudo que escreveu aqui e amando, que é o que mais faz sentido nessa vida como você mesma falou que eu faço! Te amo e obrigado por tudo sempre".