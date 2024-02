Espetáculo é protagonizado pelo norte-americano Dean Z - Heitor Crespo

Publicado 23/02/2024 06:03

Rio - O espetáculo que é uma verdadeira imersão na vida e na obra de um dos mais lendários artistas de todos os tempos está de volta ao Brasil. “Elvis Experience”, único tributo oficial ao Rei do Rock, será apresentado no Rio de Janeiro neste domingo (25) e promete muitas emoções.

ASTRO ETERNO

Nascido em 1935 no Mississipi, nos Estados Unidos, Elvis Presley tornou-se um verdadeiro fenômeno mundial que jamais deixou de despertar interesse, mesmo após a sua morte precoce, em 1977. Em 2023, inclusive, o cantor voltou a ser retratado no cinema em “Priscila”, dirigido por Sofia Coppola. O filme, que conta a história sob o ponto de vista de Priscilla Presley, atriz que foi casada com Elvis por seis anos, levantou questões pertinentes sobre um lado pouco conhecido da vida pessoal do casal. Apesar das polêmicas, a relevância artística de Elvis segue incontestável.

“Elvis Experience”, espetáculo que tem autorização da Elvis Presley Enterprises para reproduzir as músicas e os conteúdos audiovisuais do cantor, conta a história do Rei do Rock a partir de sua ascensão à fama, na década de 1950, até suas lendárias performances em Las Vegas, nos anos 70. Estrelado pelo norte-americano Dean Z, o show revisita os maiores sucessos de Elvis em uma super produção. Além da banda formada para reproduzir fielmente a formação clássica que acompanhava o cantor, o espetáculo preza por figurinos idênticos aos utilizados por Elvis, caracterização impecável e iluminação especial.

PROTAGONISTA PREMIADO

Considerado o artista cover mais premiado do mundo, Dean Z nasceu na Califórnia, tem 40 anos de idade, 17 anos de carreira e uma longa experiência como intérprete de Elvis. Ao longo dos anos, o artista foi protagonista dos espetáculos “Legends In Concert”, em Las Vegas, “Elvis Lives!”, na Ásia, e “Elvis: The World Tour”, na Europa. Em 2020, interpretou o próprio Elvis no comercial de uma marca de automóveis no Brasil, tendo seu rosto substituído pelo de Elvis por meio de inteligência artificial. Dean também emprestou sua voz para a pré-produção do filme “Elvis”, protagonizado por Austin Butler e Tom Hanks.

A turnê no Brasil traz uma grande novidade. Em uma das canções, Dean Z fará um dueto com o próprio Elvis Presley, utilizando a mesma tecnologia usada por Paul McCartney em sua atual turnê, onde ele canta com John Lennon. Dean é o único artista do mundo que tem autorização para fazer este dueto tecnológico com Elvis. “Sou muito honrado de poder ajudar a prolongar o legado do maior artista da história e mantê-lo vivo no palco, para sempre… E estou animado de voltar ao Brasil, é um país com muitos fãs de Elvis!”, comenta Dean Z.

Serviço

ELVIS EXPERIENCE

Domingo (25)

Horário: 20h30

Local: Qualistage (Ayrton Senna, 3.000 - Via Parque Shopping - Barra da Tijuca)

Ingressos: A partir de R$140