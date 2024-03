Festival Tim Music Noites Cariocas - Foto: Reprodução / Tim Noites Cariocas

Publicado 27/03/2024 20:02

O fesitval Tim Music Noites Cariocas 2024 trará 12 artistas diversificados durante todo o mês de abril para o anfiteatro do Morro da Urca, um dos lugares mais bonitos do Rio.

No primeiro dia da edição de 2024 do festival, sexta-feira (05), Richtie, cantor e compositor britânico conhecido por hits como “Menina Veneno” e “A Vida Tem Dessas Coisas", e o consagrado pianista Guilherme Arantes vão estrear o palco. No dia seguinte, o rapper e funkeiro L7NNON e nova cantora da pop music, Catha, fecham o primeiro final de semana do Tim Music.

Nos finais de semana seguinte, se apresentam artistas antigos e celebrados, como Zeca Pagodinho no dia 19; Ana Carolina no dia seguinte; e Seu Jorge, fechando o festival no dia 27, e também artistas recentes e despojados, como Bala Desejo no dia 26 e os artistas L7NNON e Catha do segundo dia de abertura.

Os ingressos do Tim Noites Cariocas podem ser adquiridos on-line ou com 25% de desconto nas lojas físicas da Tim. O festival da empresa conta com patrocinio do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretária de Cultura e Economia Criativa do Rio. Confira o serviço e a lista de shows abaixo.



SERVIÇO

Local: Parque Bondinho Pão de Açúcar

Endereço: Av. Pasteur, 520 - Urca, Rio de Janeiro - RJ

Vendas: Site do evento ou lojas físicas

Abertura: 21h30

PROGRAMAÇÃO

05 de abril - sexta-feira - Ritchie / Guilherme Arantes

06 de abril - sábado - show de abertura Catha / L7nnon

12 de abril - sexta-feira - Blitz / Fernanda Abreu

13 de abril - sábado - show de abertura Agnes Nunes / Marina Lima

19 de abril - sexta-feira - Zeca Pagodinho

20 de abril - sábado - Ana Carolina

26 de abril - sexta-feira - Bala Desejo, com o Bala Baile Show

27 de abril - sábado - Seu Jorge