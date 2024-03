Cena do documentário 'Mulheres & Covid' - Divulgação

Cena do documentário 'Mulheres & Covid'Divulgação

Publicado 21/03/2024 09:59 | Atualizado 21/03/2024 10:06

Rio - O Museu da Vida, localizado na Fiocruz, em Manguinhos, Zona Norte do Rio, promoveu nesta quinta-feira (21) o lançamento do documentário "Mulheres & Covid", que aborda como brasileiros de diversas partes do país enfrentaram a pandemia de covid-19. A produção traz depoimentos de dez mulheres que estiveram na linha de frente do combate à doença e suas mazelas.

Idealizado por Fernanda Kopanakis e Ivan de Angelis, o filme será disponibilizado no canal da ENSP no YouTube e no acervo digital do Vídeo Saúde, distribuidora audiovisual da Fiocruz. A sessão de estreia teve entrada gratuita.

A obra conta com relatos de agentes de saúde, lideranças comunitárias, caciques e mulheres quilombolas que fizeram parte de movimentos e instituições que ajudaram a salvar pessoas da doença, da miséria e da fome.